Претензии к качеству российской нефти высказываются в Европе уже не один год, и внезапно обнаруженные Белоруссией примеси могут стать дополнительным поводом для поиска альтернативных поставщиков

Сообщения о поставках загрязненной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» появились в период напряжения в российско-белорусских отношениях. Москва и Минск спорят о тарифе на прокачку нефти по белорусскому участку нефтепровода, а также о компенсации за российский налоговый маневр, лишающий доходов белорусскую нефтепереработку. Добавляют остроты и цены на нефть, которые на фоне ужесточения американских санкций против Ирана достигли рекордного за последние полгода уровня $75 за баррель. Каковы же будут последствия для участников рынка?

Российские потери

Оценки убытков лежат в широком диапазоне. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин оценил объем загрязненной нефти в 1 млн т. Он, впрочем, считает, что эта нефть для рынка не потеряна и ее можно монетизировать, разбавляя сырьем надлежащего качества. По данным Reuters, концентрация хлора колебалась на уровне 150–330 частей на миллион (ppm) при максимальной норме 10 ppm (обычно содержание хлора составляет около 1–3 ppm).

На 2019 год для экспортных поставок по нефтепроводу «Дружба» было законтрактовано около 50 млн т сырой нефти марки Urals — таковы данные вице-президента ПАО «Транснефть» Сергея Андронова. Основные объемы загрязненной нефти поступили по северной ветке нефтепровода, по которой планируется поставить около 36 млн т. Именно эту ветку нужно будет чистить. В этом случае величина убытков будет складываться из стоимости хранения нефти во время очистки (это не очень большие суммы) и штрафов за неисполнение контрактных обязательств.

Белорусская сторона уже оценила ущерб для своих НПЗ в $100 млн, которые планирует взыскать с российской стороны. Оценка ущерба российскими экспертами на порядок меньше. Вероятнее всего, история с компенсацией белорусским НПЗ будет долгой: вряд ли кто-то из сторон захочет уступить, учитывая и без того напряженный диалог между Москвой и Минском.