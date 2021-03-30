Как изменилась жизнь россиян за год после начала локдауна. Главное

Год назад Кремль ввел беспрецедентную в истории России меру — нерабочие дни. Карантин продлился до 11 мая 2020 года, ударив по доходам и занятости граждан. РБК изучил, как менялись в кризис основные индикаторы уровня жизни россиян

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин с 30 марта 2020 года на фоне быстрого роста заболеваемости COVID-19 ввел своим указом режим нерабочих дней, который вначале затронул одну неделю. Но вскоре был продлен до конца апреля, а затем — до 11 мая. Из-под действия нерабочих дней были выведены предприятия непрерывного цикла, аптеки, продуктовый ретейл, банки и ряд других категорий.

Понятие «нерабочие дни» не было закреплено в Трудовом кодексе, поэтому поначалу вызвало замешательство среди работодателей и работников. Чуть позже, после выхода официальных рекомендаций Минтруда, среди экспертов по трудовому праву сформировался консенсус о том, что нерабочие дни предполагают не отдых от работы, а лишь запрет на пребывание на рабочих местах. Поэтому в этот период предприятия, подпадавшие под президентские указы о нерабочих днях, могли требовать от работников продолжения работы в удаленном режиме.

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В реальности полностью остановили деятельность в апреле предприятия, на которые приходилось 10% ВВП 2019 года, приводились оценки в одной из версий правительственного антикризисного плана, тогда как отрасли, генерировавшие 44% ВВП, продолжили работу в обычном для себя режиме; для остальных ограничения были частичными.

Президентский указ предусматривал сохранение за работниками зарплаты в период нерабочих дней. Однако некоторые предприятия обходили это требование, принуждая сотрудников к неоплачиваемым отпускам или снижая им зарплаты. В апреле 2020 года количество безработных (по методологии Международной организации труда) в России подскочило на 20,6% к апрелю 2019-го, до 4,3 млн человек, а зарплаты сократились на 2% в реальном выражении за тот же период, следует из данных Росстата. Апрель остался единственным месяцем, когда реальные зарплаты сокращались.

После апреля—мая 2020 года строгий общенациональный карантин больше не повторялся, несмотря на повторный всплеск заболеваемости COVID-19 в сентябре—декабре. Федеральные власти решили, что новое, пусть даже частичное закрытие экономики слишком сильно ударит по ВВП, доходам населения и бюджету. Год спустя власти отчитываются об улучшении эпидемиологической ситуации на фоне разворачивания массовой вакцинации населения.

Падение доходов, рост зарплат

По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,5% — меньше, чем прогнозировали сами власти и экономисты во время первой волны пандемии. Пиковый провал доходов населения пришелся на второй квартал 2020 года — почти на 8% год к году — и был связан с ростом безработицы, снижением предпринимательских доходов россиян и обвалом заработков в неформальном секторе экономики.

В целом реальные располагаемые доходы пока остаются на 10,6% ниже, чем в 2013 году (последнем году устойчивого роста показателя). В декабре Владимир Путин просил граждан «не сердиться» из-за того, что субъективные ощущения резкого падения уровня жизни не совпадают со статистическими данными. Правительство ожидает, что в 2021 году реальные доходы населения вырастут на 3%.

На фоне падения реальных доходов реальные зарплаты (начисленные зарплаты за вычетом инфляции) в 2020 году росли каждый месяц, за исключением апреля. По итогам прошлого года реальные зарплаты, по данным Росстата, выросли на 2,5%. Однако этот показатель охватывает только официальные зарплаты на средних и крупных предприятиях и покрывает менее половины работающих россиян. Оплата труда и занятость в неформальном секторе «чувствовали себя гораздо хуже» в 2020 году, чем официальные зарплаты, сказала РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

Она ожидает роста реальных располагаемых доходов населения на 1–2% в 2021 году при «оптимистичном взгляде» на рост реальных зарплат — 3–4% в среднем за год. Поддержку зарплатам, по мнению Донец, окажут увеличивающийся дефицит предложения на рынке труда и быстрое снижение уровня безработицы (в феврале 2021 года составил 5,7% — минимум с марта 2020 года). Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова сохраняет свой прогноз по росту реальных располагаемых доходов примерно на 2%. «Инфляция оказалась существенно выше ожиданий, и это влияет негативно [на прогноз роста доходов], но повышение ключевой ставки ЦБ и рост вероятности дополнительных социальных выплат компенсируют это негативное влияние», — сказала она РБК.

Рост безработицы

Кризисный пик безработицы пришелся на период после окончания режима нерабочих дней, в промежуток между первой и второй волнами коронавируса: в августе 2020 года уровень безработицы (по методологии МОТ) достиг 6,4% от рабочей силы (4,8 млн человек). После этого безработица (с сезонной коррекцией) снижалась шесть месяцев подряд и составила к концу февраля 2021 года 5,6%, что по-прежнему на 1 процентный пункт выше докризисного показателя — 4,6% в 2019 году и первом квартале 2020-го.

Особенностью пандемического кризиса на рынке труда стал существенный рост зарегистрированной безработицы, то есть числа безработных, оформившихся в центрах занятости. В конце сентября, на пике, численность таких людей достигла 3,7 млн — в 5,5 раза больше, чем годом ранее. Весной 2020 года власти в качестве временной меры увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 130 руб. (уровень МРОТ), а минимальный — с 1500 до 4500 руб. (выплачивалось до конца августа) и облегчили к нему доступ, что привело к взрывному росту регистрируемой безработицы. Повышенные пособия по безработице стоили федеральному бюджету около 185 млрд руб. в 2020 году.

Учитывая беспрецедентное сближение регистрируемой безработицы и безработицы по методологии МОТ (определяется по результатам опросов населения), директор центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон не исключает, что значительная часть общей безработицы могла «выйти за радары Росстата». «Кризис на рынке труда был и есть. Однако он разделил наше население на две примерно равные части: у одной — ни работа, ни зарплата существенно не изменились, у другой — проблемы и с тем и с другим», — написал Гимпельсон в докладе для фонда «Либеральная миссия» в начале 2021 года.