Голикова объяснила нежелание властей вводить второй локдаун в России

Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Власти России не стали вводить новый локдаун во время второй волны COVID-19, потому что он слишком тяжело ударил бы по психике граждан и экономике. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает RT.

«Люди болели, люди выходили [из дома], но мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет и психологический удар для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс», — пояснила она.

Голикова указала, что вместо тотального закрытия власти старались лучше организовать менее строгие ограничения (ношение масок, социальное дистанцирование) и быстрее запустить масштабное производство вакцины.

Вице-премьер добавила, что любая вакцинация в России традиционно носит добровольный характер, поэтому власти не хотят принуждать людей прививаться от коронавируса с помощью новых ограничений. «Мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно сейчас обязательно идти [прививаться] или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — ну, это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — отметила Голикова.