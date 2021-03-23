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Голикова объяснила нежелание властей вводить второй локдаун в России

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Власти России не стали вводить новый локдаун во время второй волны COVID-19, потому что он слишком тяжело ударил бы по психике граждан и экономике. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает RT.

«Люди болели, люди выходили [из дома], но мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет и психологический удар для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс», — пояснила она.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Голикова указала, что вместо тотального закрытия власти старались лучше организовать менее строгие ограничения (ношение масок, социальное дистанцирование) и быстрее запустить масштабное производство вакцины.

Вице-премьер добавила, что любая вакцинация в России традиционно носит добровольный характер, поэтому власти не хотят принуждать людей прививаться от коронавируса с помощью новых ограничений. «Мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно сейчас обязательно идти [прививаться] или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — ну, это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — отметила Голикова.

Ранее Голикова говорила, что массовые локдауны в зарубежных странах спровоцировали рост заболеваемости, поскольку абсолютное большинство людей не успели получить иммунитет. В то же время в России, по ее оценкам, коллективный иммунитет сформируется уже в этом полугодии.

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«Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — заявила вице-премьер.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Локдаун Татьяна Голикова
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