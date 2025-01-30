Росстат и Счетная палата поспорили о планшетах на ₽9 млрд

Счетная палата обнаружила, что более 80% планшетов, которые Росстат закупил в том числе для переписи населения-2021, лежат нераспакованными на складах. В статистическом ведомстве это не отрицают, но объясняют, почему проблемы нет

Фото: Владислав Шатило / РБК

Счетная палата в результате аудита обнаружила, что более 80% электронных планшетов, закупленных Росстатом для разных статистических нужд, включая перепись населения, не используются и лежат на складах территориальных подразделений в запечатанном виде. На их покупку ведомство потратило более 9 млрд руб. из бюджета, следует из аудита. Счетная палата утверждает, что, несмотря на неиспользуемые планшеты, Росстат намерен и далее закупать электронику для намеченной на 2027 год Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

В статистическом ведомстве информацию о предстоящей дополнительной закупке планшетов опровергают, но вместе с тем подтверждают наличие на складах неиспользуемых устройств. В Росстате это объясняют тем, что часть планшетов будет использоваться ведомством для внутренних обследований, а часть еще ждет передачи другим учреждениям, поэтому и хранятся пока на складах.

Что выявил аудит

Счетная палата провела аудит целевого использования бюджетных средств, выделенных территориальным подразделениям Росстата на приобретение и содержание имущества, и выявила, что большое количество закупленных для разных статистических нужд планшетов не используются (отчет есть у РБК). Под аудит попали два территориальных отделения Росстата — по Ленинградской области и Санкт-Петербургу и по Дагестану. Планшеты и недвижимость составляют основную часть имущества Дагестанстата и Петростата (73,7%).

Что касается конкретно электроники, то с 2013-го по 2020 год было закуплено:

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 19,1 тыс. устройств на сумму 442,3 млн руб.;

в Дагестане — 8,4 тыс. устройств общей стоимостью 197,3 млн руб.

«При этом часть указанных планшетов по состоянию на 1 сентября 2024 года не используется и хранится в заводских коробках. Так, в текущей деятельности Дагестантстатом используется 108 планшетов обшей стоимостью 2,5 млн руб., Петростатом — 760 планшетов общей стоимостью 17,7 млн руб.», — отмечается в отчете Счетной палаты.

Такая ситуация, по данным счетного ведомства, характерна не только для указанных регионов, но и для всей системы государственной статистики.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года, на ней впервые применялся онлайн-формат. Первоначально перепись населения планировалась с 1 по 31 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на год. Главным нововведением переписи была возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики использовали планшетные компьютеры российского производства с российской ОС «Аврора». Также переписаться можно было на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы». В федеральном бюджете на проведение переписи было заложено порядка 33 млрд руб.

Сколько неиспользованных планшетов насчитала Счетная палата

По оценке Счетной палаты, в 2011–2020 годах Росстат для различных статистических обследований закупил 391,9 тыс. планшетов на общую сумму около 9,2 млрд руб.

По состоянию на 1 сентября 2024 года:

17,7 тыс. планшетов (4,5% от общего закупленного объема) используются;

42,7 тыс. планшетов (10,9%) передано другим организациям;

318,5 тыс. устройств (81,2%) не используются и хранятся в упакованном виде на складах территориальных органов Росстата;

информации о том, сколько планшетов пришли в негодность, были списаны и так далее, в отчете не приводится. В целом не указаны данные по 3,3% закупленных устройств.

Счетная палата в своем отчете указывает, что большая часть планшетов (359,9 тыс. штук на общую сумму 8,4 млрд руб.) была закуплена в 2020 году у «Ростелекома» для проведения Всероссийской переписи населения. По данным аудиторов, их программное обеспечение не позволяет использовать планшеты для других целей без обновления системы, что требует дополнительных финансовых затрат и затрудняет передачу планшетов другим органам государственной власти и организациям.

В конце 2019 года стало известно, что для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты с российским ПО. В результате «Ростелеком» отменил конкурс на закупку для переписи планшетов китайского производства. Согласно распоряжению правительства, «Ростелеком» должен был поставить для переписи населения планшеты на операционной системе «Аврора». В итоге поставщиками 360 тыс. устройств стали российские производители радиоэлектронной продукции — «Аквариус» и «БайтЭрг».

«Росстат закупил такое число планшетов, которое было необходимо для нужд переписи. Затем Росстат оставил себе то количество, которое ему нужно для различных обследований, а оставшиеся устройства отправил на хранение до передачи в другие учреждения», — отметил источник РБК, знакомый с ходом организации переписи населения-2021 и закупки планшетов. Но в силу того, что ОС «Аврора» подходит далеко не всем учреждениям, то есть их техника работает на другой платформе, не получается полностью передать оставшиеся устройства, объяснил он. Росстату самому не выгодно это хранение, так как это не «два ящика черешни», уверяет собеседник РБК.

Сколько планшетов Росстат передал в другие учреждения

В пресс-службе Росстата, в свою очередь, сообщили, что для проведения переписи населения в 2020–2021 годах было закуплено 359 тыс. планшетов, из которых 60 тыс. уже переданы или в процессе передачи другим ведомствам и учреждениям. «Например, они будут использоваться во всех регионах России для проверки электронных охотничьих билетов в соответствии с изменениями в законодательстве в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, которые вступили в силу с 1 января 2025 года», — подчеркнули в Росстате.

Кроме того, ведомство передает устройства в образовательные, социальные и благотворительные учреждения, а также в государственные учреждения новых регионов, Курской и Белгородской областей. Часть устройств, как отмечается в релизе Росстата, уже переданы Финансовому университету.

Росстат утверждает, что «это мировая практика», когда статслужбы после завершения переписи часть устройств продолжают использовать для нужд статистики, а часть мобильных устройств отдают в другие государственные и региональные ведомства, в социальные и благотворительные организации. Однако Счетная палата полагает, что речь идет о «недостаточно системном подходе» к закупкам оборудования и его дальнейшему использованию. Она сообщила, что направила рекомендации в правительство по внесению изменений в законодательство, позволяющих в перспективе существенно сократить расходы Росстата на закупку планшетов. «Также предлагается провести оценку потенциала дальнейшего применения закупленных планшетов и при необходимости рассмотреть вопрос о возможности их использования или списания», — указали аудиторы.

В пресс-службе Росстата РБК уточнили, что какие-то планшеты действительно могут находиться на складах территориальных органов в ожидании передачи. «Это динамический процесс. Например, Белгородстат практически все со своих складов передает на днях, а оставшиеся планшеты у них будут использованы под статистические обследования. И, соответственно, на складах у них будет числиться 0», — пояснили в пресс-службе ведомства. Но оперативно уточнить конкретное число, сколько на данный момент устройств не используется и находится на складах территориальных подразделений Росстата, в пресс-службе не смогли.

Кроме того, в отчете Счетная палата указывает, что для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году Росстатом было закуплено 20,3 тыс. планшетов на общую сумму 653 млн руб., но в 2027 году, когда планируется проведение следующей сельскохозяйственной переписи, фактический «возраст» устройств может не позволить их использовать. По данным Счетной палаты, несмотря на наличие на складах неиспользуемых планшетов, для подготовки к проведению следующей Всероссийской сельскохозяйственной переписи планируются расходы федерального бюджета в размере 27,9 млрд руб. на три года, из которых 6,9 млрд руб. предполагается использовать на закупку 102,2 тыс. планшетов.

В Росстате информацию о закупке новых планшетов отрицают. «В настоящее время в обследованиях Росстата активно применяются существующие планшеты, и ведомство не планирует покупку новых электронных устройств, в том числе и для проведения сельскохозяйственной переписи», — подчеркнули в Росстате.

Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла в 2016 году. Обычно она проводится раз в десять лет, но на фоне быстрых изменений в сельском хозяйстве власти принимали решение о проведении микропереписи. Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года.