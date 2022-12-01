Перепись показала снижение числа личных хозяйств и огородов

Количество личных подсобных хозяйств сократилось за пять лет почти на треть, подсчитал Росстат. Но тенденцией стало их укрупнение — площадь среднего участка выросла на 20%. Выросла и эффективность использования земли аграриями

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Общее число сельскохозяйственных производителей в России за пять лет — с 2016 по 2021 год — сократилось, сообщил в среду, 30 ноября, замруководителя Росстата Игорь Васильев, презентуя итоговые результаты сельскохозяйственной микропереписи.

«За последние пять лет, как показывают итоги микропереписи, сельское хозяйство в своем развитии претерпело серьезные структурные изменения», — сообщил Васильев. Основные выводы о динамике, которая произошла за это время в структуре сельхозпроизводителей, — в обзоре РБК.

Как Росстат считает сельхозпроизводителей Сельскохозяйственная микроперепись — выборочное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи, которое проводилось в России с 1 по 30 августа 2021 года. Ее цель — оценить ресурсную базу и потенциал агросектора страны, а также структурные изменения в сельском хозяйстве. Ответственный за подготовку и проведение микропереписи — Росстат. Росстат проводит сельскохозяйственную микроперепись не позднее, чем через пять лет после проведения «большой» сельхозпереписи — согласно утвержденным правительством правилам, в выборке должны участвовать не менее 30% объектов последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи (предыдущая проводилась в 2016 году). Во время проведения микропереписи в 2021-м сотрудники Росстата обошли около половины всех личных подворий, сообщил глава Росстата. Анкеты заполнили 100% фермерских хозяйств и сельхозорганизаций — от крупных холдингов до небольших предприятий. «Почему микроперепись? В основном потому, что мы сократили число вопросов на 50%. Не спрашивали о количестве занятых на том или ином предприятии, о демографических характеристиках, о том, как и в каких объемах реализуется сельхозпродукция. Кроме того, не было вопросов об имеющейся в хозяйствах технике», — пояснил Васильев.

Как за пять лет изменились сельхозпроизводители

По данным Росстата, в 2021 году по сравнению с 2016 годом число сельскохозяйственных организаций сократилось на 13,6% (с 36 тыс. до 31,1 тыс. организаций), количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — на треть (со 174,8 тыс. до 118,3 тыс.). Количество личных подсобных и индивидуальных хозяйств граждан за прошедшие пять лет также упало почти на 31%, с 23,5 млн до 16,2 млн хозяйств.

Но одновременно с сокращением числа хозяйств одной из основных тенденций стало их укрупнение. «Средний размер фермерского хозяйства в сравнении с 2016 годом увеличился в 1,5 раза», — сообщил Васильев. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в размере на одно крестьянско-фермерское хозяйство выросла с 226,5 до 351,6 га. У личных подсобных хозяйств средняя площадь выросла на 20%, с 0,5 до 0,6 га.

Эффективность использования сельхозугодий у аграриев растет, в то время как у подсобных хозяйств она падает. У сельхозорганизаций из общей площади сельхозугодий в 2021 году фактически использовались 90,7% против 88,9% в 2016 году, у крестьянско-фермерских хозяйств — 94,3% (пять лет назад — 91,7%). Личные подсобные хозяйства из своих сельхозугодий использовали только 66,6% (пять лет назад было 67,7%). «Эти данные свидетельствуют о росте заинтересованности сельскохозяйственного производителя в расширении своего производства и действенности работы государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения», — отметил Васильев.

В личных подсобных хозяйствах используемая площадь сокращается: по данным переписи, в 2021 году из своих сельхозугодий они использовали только 66,6% (пять лет назад было 67,7%).

Перепись также показала, что сельхозорганизации и фермерские хозяйства предпочитают выращивать зерновые, кормовые и технические культуры.

Поголовье скота в среднем на один объект выросло, больше всего увеличилось количество свиней и птиц. «По сельхозорганизациям среднее значение поголовья птицы на одну организацию увеличилось почти в два раза, по свиньям — в 2,5 раза. Аналогичная тенденция средних показателей наблюдается и у фермеров. Здесь поголовье представленных видов сельхозживотных в среднем увеличилось в 1,5 раза», — рассказал Васильев.

Посевы картофеля сокращаются

Личные подсобные хозяйства остаются главными производителями картофеля в России: согласно данным Росстата, в 2021 году на долю хозяйств граждан приходилось более половины — 66% — от общей посевной площади картофеля основных сельхозпроизводителей. При этом граждане сокращают производство картофеля: в 2016 году на долю личных хозяйств приходилось 74% посевных площадей картофеля. Если пять лет назад граждане засеивали под урожай картофеля 40% всех своих сельхозугодий, то в 2021 году — лишь 31%.

Правда, за пять лет долю по выращиванию картофеля увеличили сельскохозяйственные организации (с 15 до 19%), а также крестьянские хозяйства (с 11 до 15%). Но наращивание производства у них шло не такими быстрыми темпами, как сокращение производства в личных подсобных хозяйствах. По данным Картофельного союза, в последние несколько лет производство картофеля в России сокращалось от 0,7 до 1 млн т в год. «У личных подсобных хозяйств происходило плановое снижение в силу разных причин — начиная от снижения числа сельских жителей до сокращения количества огородов у дачников. Увеличение в организованном секторе происходило не такими большими темпами», — говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

В этом году, несмотря на дождливую погоду во время уборки урожая, в организованном секторе (сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах) было собрано больше картофеля, чем в прошлом году — около 7,2 млн т против 6,8 млн т, оценить сбор в личных подсобных хозяйствах эксперт затруднилась. По данным Росстата, общее производство картофеля в России во всех категориях хозяйств в 2021 году составляло около 18,3 млн т.

В снижении производства картофеля в личных подсобных хозяйствах «нет ничего трагичного», указывает Губина: «Этого объема достаточно, чтобы накормить страну и вырастить картофель на семена». Но, если не наращивать производство в организованном секторе и не развивать логистику, в скором времени может возникнуть отрицательная динамика, поэтому промышленному производству картофеля необходима поддержка государства, отмечает Губина.

В прошлом году Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка предупреждал, что к 2025 году подсобные хозяйства могут утратить статус главных поставщиков картофеля и моркови на рынок: производство овощей в них может опуститься до 45% (в 2020 году их доля, по оценкам экспертов, составляла 52%). Для сравнения, в 2000-м личные хозяйства производили 74% всех овощей в России. Личные подсобные хозяйства вытесняла с этого рынка продукция агрохолдингов с более стабильным вкусом и качеством, которую жителям городов удобнее покупать в магазинах, тогда как собственное производство трудозатратно и подвержено рискам, в том числе из-за непогоды, поясняла Губина.

Что говорит Минсельхоз

Данные сельскохозяйственной микропереписи 2021 года имеют большое значение для Минсельхоза, поскольку дают понимание о результатах мер поддержки сельхозпроизводителей, а также о том, как их корректировать и вводить новые, прокомментировала итоги сельхозпереписи первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. «Первое, что видно, — малый бизнес в количестве игроков сокращается, но при этом укрупняется. Это значит, что бизнес становится более устойчивым — если ты не будешь укрупняться, ты не будешь развиваться», — отметила Лут.

Личные подсобные хозяйства остаются лидерами по овощам, и Минсельхоз будет продолжать их поддержку, подчеркнула Лут: «Овощи — тяжелый бизнес для промышленного производства: если в молочной отрасли мы уйдем в промышленное производство, то выходить на большие объемы в овощеводстве и картофелеводстве в промышленном бизнесе сложно». Агрохолдинги сейчас, по ее словам, предпочитают заниматься простыми сельхозкультурами, такими как зерновые и масличные, на которые тратится меньше труда и ресурсов и у которых выше рентабельность. «Но без овощей мы жить не можем, цены на них должны быть разумными и сбалансированными как для производителя, так и для потребителя, поэтому мы с этого года запустили федеральный проект по овощеводству и картофелеводству, и здесь, конечно, мы делаем упор на личные подсобные хозяйства и их поддержку», — отметила Лут.