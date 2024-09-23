Перепись населения России в 2030 году пройдет в новом формате

Следующая общероссийская перепись населения — 2030 года — пройдет полностью в цифровом формате и с опорой на данные единого регистра населения ФНС. Гарантия активного «самоопределения» граждан будет сохранена

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Всероссийскую перепись населения 2030 года планируется полностью провести в цифровом формате, указано в проекте стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года, который обсуждался на тематической стратсессии в правительстве 17 сентября (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника заседания).

Перепись 2030 года должна стать первой, в которой будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении (ЕРН), который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС). Данные реестра будут использованы для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде. Это позволит значительно снизить нагрузку на респондентов и сократить время внесения сведений, указано в проекте. К 2030 году число интервьюеров при проведении переписи населения будет сокращено в два раза, говорится в проекте стратегии.

Перепись населения, фактически проведенная осенью 2021 года (официально ВПН-2020), уже широко задействовала цифровые технологии. Граждане могли самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг на каждого члена домохозяйства или явиться на переписной участок в МФЦ. В итоге онлайн переписались 25 млн россиян, сообщали в Росстате. Однако 9 млн человек были учтены только по полу и возрасту, поскольку либо заполнили переписные листы по минимуму, либо отказались от участия в переписи, либо отсутствовали дома в период сбора сведений (соответственно, данные по отказавшимся или отсутствовавшим были взяты из административных источников, таких как информация МВД, ЗАГС и т.п.).

При следующей переписи будет сохранена «гарантия самоопределения» населения, следует из проекта стратегии: у граждан будет возможность уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных данных.

Такие практики нужно перенести и на обследования домашних хозяйств вне рамок переписи, указано в документе. «В частности, предполагается постепенно перейти к проведению обследований домашних хозяйств с использованием личных кабинетов на цифровых платформах органов власти, в том числе с использованием портала государственных услуг», — отмечается в документе. Также предполагается, что к 2030 году более половины вопросов анкет при обследованиях населения будут предзаполнены с использованием административных данных.

Более 100 млн россиян имеют свои личные кабинеты и учетные записи на портале госуслуг, сообщали в Росстате.

В пресс-службе Росстата РБК указали, что в 2024 году статслужба совместно с правительством Москвы проводит в рамках регулярного выборочного обследования рабочей силы апробацию онлайн-сбора данных от респондентов с предзаполнением анкеты имеющимися административными данными. «В 2025 году мы получим оценку эффективности и направлений совершенствования такого способа коммуникации с респондентами при выборочном обследовании домохозяйств. По итогам данного пилота также будут понятны окончательные ключевые показатели и способы мотивации граждан для прохождения опроса», — сообщили в Росстате.

Использование административных источников (в данном случае ЕРН) может повысить охват населения переписью до 100%, но чем больше доля населения, переписанная из таких источников, и, соответственно, ниже доля переписанных переписчиками при личной встрече, тем меньше результаты переписи будут соответствовать реальности, предупреждает демограф Игорь Ефремов. «Эта проблема решается проверочными мероприятиями, когда выборочно обходятся домохозяйства, переписанные из административных источников», — указывает он.

Однако переписи населения часто содержат вопросы, ответов на которые не может быть в регистрах либо они будут неполными, напоминает эксперт. «Например, вопросы о национальной принадлежности или некоторые углубленные вопросы о миграции, рождаемости. В том числе и поэтому всегда останется необходимость физической переписи населения», — подчеркивает он.

В прежних переписях населения данные из административных источников использовались, когда переписчикам не удавалось добиться личной встречи с людьми, напоминает демограф. «Судя по тексту о планах изменения методики проведения переписи, использование административных данных впредь будет предшествовать физическому визиту переписчика. Это, скорее всего, не сможет принципиально изменить качество итогов переписи», — констатирует он. Впрочем, снижение качества переписей населения не российский феномен, а тенденция всех развитых стран, резюмирует Ефремов.

По оценкам демографов Евгения Андреева и Елены Чуриловой из НИУ ВШЭ, при переписи 2021 года как минимум для каждого шестого жителя России были получены данные только о поле и дате рождения из административных источников. Привлечение административных данных в части половозрастной структуры населения законное и логичное, писали они, но оно не позволяет заполнить пробелы в других сведениях о населении.