Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения

Около половины общего бюджета электронной переписи пойдет на зарплату сотрудникам. На планшеты для переписчиков потратят 6,7 млрд руб.

Общий бюджет первой цифровой Всероссийской переписи населения в 2020 году достигнет более 33 млрд руб. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.

«Из этой сметы примерно половина — фонд оплаты труда, такая социальная поддержка, инвестиции в людей», — уточнил он.

Малков продолжил, что четверть указанной суммы будет потрачена на цифровые технологии — технику, планшеты и др. По его словам, всего для переписи используют 360 тыс. планшетов, на которых будет установлена отечественная операционная система. Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб.

Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Малков предположил, что она может статьт последней традиционной переписью, когда каждый гражданин опрашивается лично. Он отметил, что ее также можно будет пройти на портале госуслуг и на специальных участках.