Росстат оценил убыль и прирост населения по регионам через 20 лет

Москва и Подмосковье станут лидерами по естественной убыли населения до 2045 года, прогнозирует Росстат. Но с учетом миграции число жителей столичных регионов не упадет. Наибольший естественный прирост ожидается на Кавказе

Фото: Андрей Любимов / РБК

В период до 2045 года включительно лидерами среди российских регионов по абсолютному показателю естественной убыли населения будут Москва и Московская область, а по показателю естественного прироста — Чечня и Дагестан, следует из демографического прогноза Росстата в региональном разрезе (РБК его изучил).

В относительных величинах (в расчете на 1 тыс. жителей) список по убыли населения будет другим: в лидеры выйдут регионы с относительно невысоким числом жителей — Смоленская и Тамбовские области, Карелия и Мордовия. По приросту населения по этой шкале лидер останется прежним — это Чечня, но второе место займет Ингушетия.

По четырем новым регионам — Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям — Росстат сведений не дает.

В целом, как сообщалось ранее, годовая естественная убыль в России, по прогнозу статслужбы, сократится к 2045 году в 1,5 раза (до 402 тыс. человек) при среднеарифметическом значении за весь период на уровне 549 тыс. человек в год. Миграционный ежегодный прирост Ростат закладывает в среднем на уровне 217 тыс. человек в целом по стране.

Лидеры по естественной убыли

Максимальная среди всех регионов России (без учета новых территорий) естественная убыль населения в ближайшие два десятилетия будет в Москве: как ожидают в Росстате, она составит суммарно 696 тыс. человек за период, или 31,6 тыс. в среднем за год.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

На втором месте — Московская область, где естественная убыль за прогнозный период достигнет 610 тыс. человек (среднее арифметическое за год — 27,7 тыс.). На третьем — Ростовская область (23,8 тыс. человек в среднем за год).

Также в топ-10 субъектов с наибольшей естественной убылью населения до 2046 года войдут Санкт-Петербург (среднее — минус 21,2 тыс. человек), Краснодарский край (минус 21 тыс.), Нижегородская и Самарская области (примерно по 20 тыс. в среднем). Относительно высокая естественная убыль ожидается в Свердловской, Саратовской и Воронежской областях (около 16 тыс. человек для каждого региона, среднее за период).

Убыль в расчете на тысячу жителей

Другая картина сложится, если посмотреть на относительные величины — естественную убыль в расчете на 1000 человек населения. По этому показателю на первом месте (в среднем за 2024–2045 годы) окажутся Смоленская область, Карелия, Тамбовская область, Мордовия (9,7–10,7 человека на 1 тыс. жителей). Далее следуют Тверская, Рязанская, Псковская, Владимирская, Тульская области (9–9,2 человека). У Москвы средний за период прогнозируемый показатель — минус 2,4 человека на 1000 жителей, у Московской области — 3,1 человека.

Масштабы абсолютной естественной убыли или прироста, в первую очередь, определяются численностью населения региона, отмечает демограф Игорь Ефремов. Соответственно, в регионах с большим населением за эти годы накопится большая абсолютная убыль, указывает он.

К 2045 году суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных в среднем на одну женщину детородного возраста) в России увеличится до 1,66 (по сравнению с 1,32 за 2024 год). Чуть менее чем в половине всех регионов коэффициент рождаемости будет в 2045 году ниже, чем в среднем по стране, а ниже всего — в Ленинградской области, Мордовии, Смоленской области, Севастополе (1,2–1,3).

Безотносительно абсолютных масштабов прироста или убыли важнейшими причинами являются соотношение рождаемости (а именно: суммарного коэффициента рождаемости) и возрастной структуры населения, объясняет Ефремов. Более «пожилые» регионы не смогут избежать естественной убыли даже при относительно высокой рождаемости, поскольку будут умирать многочисленные пожилые поколения, а регионы с малой долей пожилых, наоборот, даже при низкой рождаемости смогут долго сохранять естественный прирост до тех пор, как многочисленные молодые поколения не достигнут старости.

«Регионы, в которых будет самая большая накопленная естественная убыль — имеют большую абсолютную численность населения и «старую» возрастную структуру населения по сравнению со среднероссийской», — подчеркивает Ефремов.

Во всем развитом мире столицы и многие крупные города живут не за счет естественного прироста, а за счет миграционного, говорит завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина. «Это не вызывает удивления», — отмечает она. Так, по прогнозу Росстата, за два десятилетия к 2046 году накопленный миграционный прирост в Московской области составит 1,47 млн человек, в Москве — 682 тыс., а в Краснодарском крае — 672 тыс. За счет этого общая численность населения в Подмосковье к 2046 году увеличится на 862 тыс. человек, а в Москве — останется практически на уровне начала 2024 года (13,1 млн человек, по оценке Росстата).

Лидеры по естественному приросту

Наибольшее превышение числа родившихся над числом умерших на горизонте до 2046 года прогнозируется Росстатом на Кавказе. В Чеченской Республике оно составит 601 тыс. человек (или 27,3 тыс. человек в среднем за год), в Дагестане — 510 тыс. человек (среднее — 23,2 тыс.). Чечня лидирует и по ожидаемому естественному приросту в расчете на 1 тыс. человек населения — 15 в среднем за прогнозный период, далее идут Ингушетия (10,1 человека на 1000 населения) и Тува (чуть менее 10,1).

Значительный естественный прирост ожидается и в регионах за Уралом. Так, в Тюменской области он достигнет 223 тыс. человек за два десятилетия (10,2 тыс. человек в среднем), Якутии — 84 тыс. человек (или 3,8 тыс. в среднем), Туве — 83 тыс. (3,8 тыс. в среднем).

Регионы с максимальным прогнозным естественным приростом отличаются повышенной рождаемостью (относительно среднероссийской) и молодой возрастной структурой населения, отмечает Ефремов. Например, по прогнозу Росстата суммарный коэффициент рождаемости в Чечне в 2045 году составит 2,66 (максимум среди всех регионов). В Ямало-Ненецком автономном округе он будет на уровне 1,95, в Ингушетии — 1,9, в Дагестане — 1,85.

Демографическая ситуация зависит в том числе от географического расположения региона, климатических условий в нем, культурных и национальных традиций, доли городских и сельских населенных пунктов, наличия развитой социальной инфраструктуры, говорит губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин.

«С учетом этого мы видим, что в южных регионах нашей страны и в наиболее отдаленных от центра России регионах рождаемость традиционно выше. Так сложилось исторически. А чем больше город и больше возможностей для развития — тем больше у женщины желания самореализоваться, построить карьеру, стать самодостаточной. В этом случае вопрос рождения ребенка и создания семьи, к сожалению, уходит на второй план», — сетует он.

Относительно более высокая рождаемость и более молодая возрастная структура населения в большинстве республик Северного Кавказа, учитывая этническую структуру местного населения, скорее всего приведет к некоторому росту доли титульных народов этих республик во всем российском населении, прогнозирует Ефремов. Но из-за того, что общая численность этих народов в соответствующих республиках составляет небольшой процент от всего населения России, такой рост будет не очень значительным.

Как изменится продолжительность жизни

В среднем по России к 2046 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении составит 79,83 года, прогнозирует Росстат. При этом наибольшие значения показателя ожидаются в Москве (84,71 года), Дагестане (84,24 года) и Ингушетии (83,98 года). В Кабардино-Балкарии ожидаемая продолжительность жизни тоже будет высокой и составит 81,97 года, в Ямало-Ненецком автономном округе — 81,92 года, в Карачаево-Черкесии — 81,73 года.

Разница в ожидаемой продолжительности жизни между отдельными регионами может превышать 10 лет, следует из прогноза Росстата. Так, в Чукотском автономном округе в 2045 году она будет минимальной в России и составит 73 года, в Еврейской автономной области — 73,45 года, в Забайкальском крае — 74,78 года.

По итогам 2023 года власти ожидают, что продолжительность жизни в России составит 74 года.

Для расчета ожидаемой продолжительности жизни используются числа смертей, зарегистрированные местными ЗАГСами в регионе, и общую численность соответствующих половозрастных групп, поясняет Ефремов. Из-за этого показатель часто искажается, так как некоторые россияне имеют регистрацию в одном регионе, а умирают в другом. Еще больший вклад в погрешность вносят недостаточно качественные результаты переписи населения.

«Базовые для прогноза данные об ОПЖ для республик Кавказа, Севастополя (и, в меньшей степени, для некоторых других регионов с не очень качественным учетом населения), вероятно, завышенные, как и весь дальнейший прогноз для них», — полагает Ефремов.

Большой разрыв в продолжительности жизни между регионами России сложился довольно давно, напоминает демограф. Как правило, показатель снижается от юго-западных регионов к северо-восточным, а также сильно различается между крупнейшими городами и небольшими населенными пунктами.

«Эта разница имеет множество причин, но одна из глубинных — медленное проникновение позитивных изменений в демографическом поведении из Москвы, как центра таких инноваций, в периферийные и удаленные территории», — считает он.

В нормальных условиях регионы с низкой ожидаемой продолжительной жизни будут догонять передовые регионы гораздо быстрее, чем следует из прогноза, оптимистичен Ефремов. Драйвером этого процесса будет, среди прочего, естественная смена поколений, потому что молодые россияне по всей России ведут более здоровый образ жизни, чем старшие, заключает эксперт.