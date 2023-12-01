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Политика ,  
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Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян к концу года

Путин заявил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России в 74 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, заявил Путин. Президентом в 2020 году был установлен целевой показатель — повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

Он назвал этот показатель рекордным для России и подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе правительства, Минздрава и региональных властей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, уточнила, что за девять месяцев 2023 года удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73,5 года. «Наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны, — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей», — подчеркнула она.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это теоретический показатель, который оценивает, какое число лет в среднем предстояло бы прожить родившимся в этом году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остался бы таким, как в год, для которого вычислен показатель.

Ожидаемая продолжительность жизни является обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах.

Мурашко заявил о трех регионах с продолжительностью жизни выше 78 лет
Общество
Фото:Иван Высочинский / ТАСС

В марте Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2022 года увеличилась до 72,76 года. Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Предварительная оценка ОПЖ за 2022 год:

  • для мужчин — 67,6 года (рост на 2,1 года к 2021-му);
  • для женщин — 77,79 года (рост почти на 3,3 года);
  • для обоих полов — 72,76 года.
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Это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году — еще на 1,4 года (70,1 года).

В президентском указе от июля 2020 года о национальных целях развития был обозначен ориентир — «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет». Изначально планировалось, что целевой показатель будет достигнут к 2024 году, но после начала пандемии его достижение было отодвинуто до 2030 года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в июне 2023 года заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России превысил период до пандемии коронавируса и достиг 73,4 года.

Позднее он назвал три региона России, где величина ожидаемой продолжительности жизни поднялась выше 78 лет: Ингушетия, Москва и Дагестан.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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