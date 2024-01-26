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Росстат раскрыл, как изменилось количество россиян в 2023 году

Росстат: численность населения России снизилась на 0,17%, до 146,2 млн
Росстат сообщил о снижении численности населения России в 2023 году на 244 тыс. человек, до 146,2 млн. Предварительная оценка оказалась оптимистичнее демографического прогноза статслужбы — отрицательная динамика замедлилась
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,204 млн человек, снизившись за год на 243,8 тыс. (минус 0,17%). Это следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 25 января. Для сравнения: за 2022 год население страны сократилось на 532,6 тыс. человек, то есть отрицательная динамика замедлилась.

Представленные данные не учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, уточнили в ведомстве.

Предварительная оценка оказалась оптимистичнее базового варианта демографического прогноза статслужбы (подготовлен осенью 2023 года), которым предусматривалось снижение численности населения в 2023 году на 368 тыс., до 146,08 млн человек.

Среди регионов наибольшее сокращение численности постоянных жителей в 2023 году в абсолютных цифрах было зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской областях (минус 20,2 тыс. и 20 тыс. человек соответственно), а также в Саратовской и Свердловской областях (минус 19 тыс. и 16 тыс. человек). Самый масштабный прирост численности зафиксирован в Московской области (+59,2 тыс. человек), Москве (+50,5 тыс. человек) и Тюменской области (+41,8 тыс. человек).

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Динамика численности граждан складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов. По итогам 11 месяцев 2023 года (последняя доступная статистика) естественная убыль составила 438 тыс. человек, сократившись на 19% к аналогичному периоду прошлого года (543 тыс.). Рождаемость в годовом выражении снизилась на 3%, смертность — на 8%.

С другой стороны, миграционный прирост за десять месяцев (также последние доступные данные) составил 99,5 тыс. человек, из которых 94% пришлось на чистый приток из стран СНГ. Однако надежность данных о миграции, которые Росстат получает из территориальных органов МВД, хуже, чем у данных по естественному движению населения, указывали эксперты. Например, специфика миграционного учета такова, что под «выбывшими» понимаются не те, кто реально выехал из страны, а снятые с регистрационного учета (когда наступает дата окончания временной регистрации, мигранты автоматически считаются выбывшими в страну прежнего проживания).

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В 2021 году прошла Всероссийская перепись населения, которая существенно скорректировала в большую сторону показатели численности населения страны. Только в 2021 году в результате пересчета число россиян выросло почти на полтора миллиона человек. В конце 2023 года Росстат опубликовал пересмотренные с учетом переписи данные по численности населения в 2011–2020 годах, и в каждом из них она была увеличена в среднем на 646 тыс. человек.

По итогам переписи изменилась и динамика численности населения: так, если без учета ее результатов по итогам 2021 года под влиянием пандемии было зафиксировано рекордное с 2002 года сокращение населения в размере 613 тыс. человек, то обновленная оценка сократила показатель до 476 тыс. Аналогичным образом изменились показатели сокращения количества россиян за 2020 год — с 578 тыс. до 504 тыс. с учетом переписи, а в 2019-м убыль населения в размере 32 тыс. человек сменилась приростом в 119 тыс.

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