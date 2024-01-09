Росстат раскрыл альтернативные сценарии по изменению числа жителей России

Росстат в дополнение к базовому представил высокий и низкий варианты демографического прогноза до 2046 года. В первом сценарии население страны (без учета новых регионов) вырастет на 4,6 млн человек, во втором — упадет на 15,4 млн

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Росстат опубликовал высокий и низкий варианты демографического прогноза для России на период до 2046 года. Они стали дополнением к базовому варианту, который был представлен в октябре 2023 года и предполагает сокращение численности населения в ближайшие 22 года на 7,3 млн человек, до 138,8 млн (без учета новых территорий). В пессимистичном сценарии статслужба допускает более глубокую убыль населения — на 15,4 млн человек за прогнозный период, а в оптимистичном, напротив, закладывает прирост численности на 4,6 млн человек.

Позитивный сценарий

Высокий вариант прогноза Росстата предполагает рост численности населения России на 4,59 млн человек, до 150,87 млн к началу 2046 года. Стабильный прирост количества россиян ожидается начиная с 2030 года, и его темпы будут постепенно увеличиваться (с 0,1 тыс. человек в 2030 году до 526 тыс. в 2045-м).

Такую динамику обеспечит высокий миграционный прирост (в среднем 390 тыс. человек ежегодно), а также замедление естественной убыли населения, следует из сценария. Ее темпы будут снижаться до 2037 года (с 505 тыс. человек в 2025 году до 33 тыс. в 2037-м), а с 2030-го ожидается естественный прирост, который превысит уровень 100 тыс. человек в год, начиная с 2043 года. Этому будет способствовать рост числа родившихся на большей части прогнозного горизонта: к 2045 году их количество в абсолютном выражении достигнет максимальных 1,59 млн человек, в расчете на тысячу населения — 10,6 человека, а суммарный коэффициент рождаемости — 1,78, следует из позитивного демографического сценария.

Высокий вариант прогноза также предполагает сокращение смертности: если в 2024 году число умерших составит 1,76 млн человек, то в 2039 году показатель достигнет минимума в 1,46 млн. В последующие шесть лет число умерших продемонстрирует рост, однако он не превысит 1%, ожидают в Росстате.

Сокращение смертности будет происходить на фоне значительного роста ожидаемой продолжительности жизни, которая увеличится с 74,28 года в 2024 году до 84,57 года в 2045-м, следует из высокого прогноза статслужбы. Для женщин, как и в других сценариях, показатель будет ощутимо выше, чем для мужчин: 87,14 года против 81,31 года в конце прогнозного периода.

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Негативный сценарий

Согласно низкому варианту прогноза Росстата, в период с начала 2024-го по начало 2046 года население России без учета четырех новых регионов сократится на 15,4 млн и составит 130,6 млн человек. Это эквивалентно убыли населения в среднем на 700 тыс. человек ежегодно: положительный миграционный прирост (154 тыс. человек в год) не сможет компенсировать естественную убыль, которая ожидается на уровне 854 тыс. человек в среднем за год.

Естественная убыль, как предполагается в пессимистичном варианте прогноза, в ближайшие годы будет увеличиваться и достигнет максимума в 2033 году (901,2 тыс. человек). Однако на оставшемся прогнозном горизонте тенденция изменится и показатель будет постепенно сокращаться — под влиянием позитивных трендов в сфере рождаемости. Как и в среднем варианте прогноза, в низкой его версии Росстат прогнозирует увеличение числа родившихся начиная с 2028 года (на 4,6 тыс. человек, до 1,1 млн), а в 2028–2042 годах их количество будет прирастать в среднем на 9,5 тыс. человек в год. Максимальное число родившихся ожидается в 2042 году, когда оно составит 1,23 млн человек, после чего показатель снова начнет сокращаться.

Таким образом, число родившихся на тысячу населения вырастет с 7,9 в 2024 году до 9,3 в 2045-м, а суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) увеличится на 0,15 по сравнению с 2024 годом и составит в 2045 году 1,46.

Число умерших будет расти на протяжении большей части прогнозного горизонта, следует из низкой версии ожиданий Росстата. Начиная с 2032 года оно превысит 2 млн человек в год и достигнет максимума в 2039 году (2,09 млн человек), после чего будет демонстрировать снижение (но не более чем на 1% в год).

При этом ожидаемая продолжительность жизни при рождении будет увеличиваться: с 73,17 года в 2024 году до 77,15 года в 2045 году, указано в низком варианте прогноза. Такая динамика не позволит достигнуть национальной цели развития России, которая подразумевает рост показателя до 78 лет. У женщин ожидаемая продолжительность жизни в 2045 году окажется почти на девять лет выше, чем у мужчин — 81,47 против 72,6 года, следует из этого варианта прогноза.