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Экономика ,  
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Лукашенко заявил о необходимости преодолеть подброшенные Россией проблемы

В 2020 году властям Белоруссии придется серьезно поработать, чтобы преодолеть связанные с Россией проблемы в экономике, заявил глава республики
Александр Лукашенко (Фото: Ronald Zak / AP)

При планировании предстоящей пятилетки властям Белоруссии предстоит решить серьезные задачи, заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с вновь назначенными чиновниками своей администрации. Ряд проблем в экономике, по словам президента, связан с Россией.

«Надо будет планировать, притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — отметил Лукашенко (цитата по сообщению пресс-службы президента).

Он также констатировал, что для Белоруссии как страны с экспортно ориентированной экономикой очень важно развивать торгово-экономические связи с другими государствами.

«КНР, Россия, Европейский союз... Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это монстры, с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства», — пояснил Лукашенко, назвав счастьем то, что Минск в свое время выбрал курс на дружбу с Китаем.

Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии в споре из-за нефти
Экономика

В конце декабря Россия и Белоруссия не смогли договориться об условиях поставок нефти. С 1 января Москва прекратила поставки, а Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов, однако уже в середине января он был восстановлен. Лукашенко заявил, что в случае, если Россия установит слишком высокую цену за нефть, Белоруссия вынуждена будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Польшу.

В середине января первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает нецелесообразным продолжать переплачивать российским компаниям за нефть и ищет поставщиков в других странах. Позднее стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. т нефти в Норвегии, а Лукашенко поручил правительству подписать соглашение о поставках нефти с Казахстаном.

В середине декабря глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн) от шанхайского филиала Банка развития Китая. Ранее сообщалось, что Белоруссия просила такой кредит у России, однако договориться не удалось.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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