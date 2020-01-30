Лукашенко заявил о необходимости преодолеть подброшенные Россией проблемы

В 2020 году властям Белоруссии придется серьезно поработать, чтобы преодолеть связанные с Россией проблемы в экономике, заявил глава республики

Александр Лукашенко (Фото: Ronald Zak / AP)

При планировании предстоящей пятилетки властям Белоруссии предстоит решить серьезные задачи, заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с вновь назначенными чиновниками своей администрации. Ряд проблем в экономике, по словам президента, связан с Россией.

«Надо будет планировать, притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — отметил Лукашенко (цитата по сообщению пресс-службы президента).

Он также констатировал, что для Белоруссии как страны с экспортно ориентированной экономикой очень важно развивать торгово-экономические связи с другими государствами.

«КНР, Россия, Европейский союз... Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это монстры, с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства», — пояснил Лукашенко, назвав счастьем то, что Минск в свое время выбрал курс на дружбу с Китаем.