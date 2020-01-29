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Политика ,  
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Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти, передаетБелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Белоруссию, а также о проекте соглашения и его подписании при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Материал дополняется

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Александр Лукашенко, Казахстан
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