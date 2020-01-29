Политика , 29 янв, 17:52
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Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти, передаетБелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Белоруссию, а также о проекте соглашения и его подписании при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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