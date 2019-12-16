Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).

В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.

В феврале 2019 года сообщалось, что Белоруссия попросила у России кредит для реструктуризации долга в $600 млн, однако в итоге Минск и Москва по этому поводу не договорились. В октябре Ермолович сообщил, что Минск отказался от планов получения кредита в России и не ведет переговоров по этому поводу. Министр пояснил, что Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году и, в частности, намерена получить от Китая кредит в размере 3,5 млрд юаней.

14 декабря проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко.