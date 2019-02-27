Белоруссия попросила у России кредит на покрытие долга в $600 млн

Белоруссия попросила у России кредит на покрытие долга в $600 млн

Минск передал соответствующее предложение Москве, но правительство России еще не приняло решение по данному вопросу. В 2019-м Белоруссия должна выплатить $600 млн.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минск обратился к Москве с просьбой выдать кредит, чтобы рефинансировать долг на $600 млн, сообщил глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович, передает БелТА.

«Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства России в 2019 году. Объем этих платежей составляет $600 млн», — сказал он.

По его словам, для реализации этих планов необходимо только решение правительства России, которое должно утвердить кредит. Ермолович добавил, что средства на кредит были предусмотрены российским бюджетом на 2019 год.

В октябре 2018-го глава Минфина и первый вице-премьер России Антон Силуанов заявил, что Москва рассмотрит вопрос кредита для рефинансирования долга Белоруссии в 2019-м. Долг составляет около $630 млн, уточнил он. По словам Силуанова, Минск попросил выдать кредит на $1 млрд, в эту сумму включены все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕСФР).