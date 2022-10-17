Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Счетная палата предупредила о рисках для потребительского спроса Экономика, 12:08
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 12:06
Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве Политика, 12:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:58
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту Политика, 11:56
Тарасова будет работать на этапе Гран-при в Москве Спорт, 11:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Pro, 11:44
«Что-то прыгало рядом». Что говорят о скандале в дерби ЦСКА — «Спартак» Спорт, 11:43
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 11:43
В мэрии сообщили о росте интереса инвесторов к территориям вокруг БКЛ Город, 11:39
Игрок «Спартака» завершил карьеру в сборной Польши после отказа в вызове Спорт, 11:31
NFT-платформа LiveArtX заявила о взломе своего кошелька Крипто, 11:26
Минпросвещения уточнило ограничения по использованию WhatsApp в школах Политика, 11:24
Экономика ,  
0 

Счетная палата предупредила о рисках для потребительского спроса

Счетная палата выступила с критикой прогноза Минэкономразвития на 2023– 2025 годы. Среди основных недостатков — излишний оптимизм в отношении потребительского спроса и инфляции, а также завышенные ожидания по нефтяному экспорту
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Счетная палата сформулировала ряд рисков для реализации прогноза социального экономического развития России на 2023–2025 годы, разработанного Минэкономразвития. Они перечислены в заключении ведомства на проект федерального бюджета, с которым ознакомился РБК. Аудиторы, в частности, не согласились с оценками по динамике потребительского спроса, инфляции, объемам экспорта и импорта, а также указали на отсутствие в прогнозе таких значимых социальных показателей, как уровень бедности населения, ожидаемая продолжительность жизни, среднегодовой размер пенсии.

По мнению Счетной палаты, в дальнейшем министерству стоит расширить число прогнозных сценариев и представлять в том числе стресс-вариант, который учитывал бы резкие изменения глобальной конъюнктуры.

Потребительский спрос и инфляция

Прогноз Минэкономразвития предполагает, что основным драйвером экономического роста в ближайшие годы станет потребительский спрос. Это значит, что его динамика должна быть достаточной для компенсации прогнозного снижения чистого экспорта и сокращающихся в реальном выражении расходов бюджета, отмечается в заключении. На всем прогнозном горизонте конечное потребление домашних хозяйств растет в диапазоне 3,1–3,7%, однако Счетная палата видит риски недостижения таких темпов.

«В прогнозе рост [потребительского спроса] обеспечивается за счет роста доходов населения, а также за счет роста кредитования и оттока средств с депозитов. Однако в условиях высокой неопределенности население может проявить более сдержанную позицию при использовании кредитов и своих сбережений на потребление, что наблюдалось, например, в 2020 году в период пандемии», — говорится в заключении.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Stefano Rellandini / Reuters Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани
Статьи
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия
Инструкции
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи
Pro
Фото: Miguel Vidal / Reuters Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов
Статьи

Так, несмотря на то что в кризисных 2015 и 2020 годах норма сбережения (доля доходов населения, идущая на сбережения) превышала 10%, Минэкономразвития ждет ее сокращения до 4,9% в 2025 году — как если бы Россия полностью преодолела спад к тому времени.

Кроме того, отрицательно на потребительский спрос повлияет и внеплановая индексация тарифов, которая в декабре 2022 года будет проведена второй раз за год — на 8,5–9% после 3–4% в июле. «В совокупности рост тарифов превысит уровень прогнозируемой инфляции и составит порядка 13%, что, по мнению Счетной палаты, следует рассматривать как негативный фактор по отношению к потребительскому спросу в конце 2022 и начале 2023 года», — отмечают аудиторы.

Излишне оптимистичным в Счетной палате посчитали прогноз Минэкономразвития по инфляции, который предполагает, что к концу 2022 года она замедлится до 12,4%. При текущей инфляции для достижения прогнозного показателя цены в октябре–декабре должны расти темпами не выше 0,6–0,7% в месяц, оценили аудиторы. Однако с учетом планируемой индексации тарифов ЖКХ (которая обеспечит дополнительно к инфляции не менее 0,5 п.п. в декабре) и принимая во внимание сезонное ускорение инфляции к концу года, имеются риски недостижения прогнозного показателя по росту цен, говорится в заключении.

Прогноз инфляции на 2023 год — 5,5% также представляется заниженным на фоне роста мировых цен, предполагаемого наращивания импорта в страну, ослабления курса рубля и ожидаемого восстановления доходов, категоричны в Счетной палате.

Экспорт и импорт

В части показателей внешней торговли на первый план в соответствии с прогнозом должен выйти ненефтегазовый экспорт, однако к концу прогнозного периода его динамика в реальном выражении не достигает докризисного уровня, а объемы будут эквивалентны нефтегазовому экспорту, отмечается в заключении.

Также существует риск, что ожидания по объемам экспорта нефти и нефтепродуктов окажутся завышенными с учетом введенных в отношении России санкций (включая намерение стран G7 ограничить цену российской нефти) и высокой вероятности рецессии в мировой экономике, полагают аудиторы. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году нефтегазовый экспорт составит $266,5 млрд. В 2023 году он сократится на 5,4% в физическом выражении к предыдущему году, а в дальнейшем будет расти в пределах 1,4% в год.

Цена на нефть марки Urals после роста в 2022 году до $80 за баррель будет постепенно снижаться — до $65 за баррель в 2025 году. Однако в прогнозе не приведена информация, учитываются ли в нем колебания нефтяных цен вследствие новых санкций, попыток ограничить стоимость российской нефти, введения эмбарго, хотя подобные действия за последние 10 лет существенно влияли на котировки. Цена на нефть марки Urals к концу прогнозного периода может сократиться более значительно, чем это представлено в прогнозе, предупреждают в Счетной палате.

По мнению аудиторов, завысили в министерстве и объемы импорта, особенно промежуточного и инвестиционного, — в условиях, когда существенно ограничены поставки импортных комплектующих и товаров инвестиционного назначения. Минэкономразвития ожидает, что инвестиционный импорт (машины, оборудование) вырастет со $104,5 млрд в 2022 году до $133,2 млрд в 2025 году, а промежуточный (сырье, материалы) — с $89,4 до $98,6 млрд соответственно.

Отсутствие ряда важных показателей

В прогнозе, как и в предыдущие годы, не приводятся несколько ключевых показателей социальной сферы, указывают в Счетной палате. Так, например, в нем отсутствуют данные по уровню бедности — одному из важнейших индикаторов уровня жизни, хотя в соответствии с порядком разработки прогноза Минэкономразвития обязано его включать.

В документе также нет данных по ожидаемой продолжительности жизни, несмотря на то что в прогноз заложено сокращение численности населения со 146,6 млн человек в 2021 году до 145,2 млн в 2025 году в связи со «снижением численности молодых женщин, на долю которых приходится значительное число рождений, и общим старением населения».

Не приводятся в прогнозе и данные по миграционному приросту, хотя он на протяжении последних 20 лет частично или полностью компенсировал естественную убыль населения, а в отдельные годы обеспечивал общий прирост численности. Кроме того, ведомством не прогнозируется среднегодовой размер пенсии, что не дает сделать полноценные выводы об изменении уровня жизни пенсионеров, отмечают аудиторы.

Общие недостатки прогноза

Как и в предыдущие годы, разница между базовым и консервативным вариантами прогноза Минэкономразвития невелика, а тенденции развития в них схожи, говорится в заключении. «Динамика основных результирующих макроэкономических показателей — ВВП, инвестиций, инфляции, курса доллара отличается не сильно и представляют собой, скорее, диапазон одного варианта прогноза, чем два полноценных различных сценария», — отмечают аудиторы.

Кроме того, ряд показателей носит откровенно целевой характер во всех вариантах прогноза вне зависимости от внешних условий и рисков. К таким в Счетной палате отнесли инфляцию и объемы экспорта газа.

Раскритиковали в ведомстве и указанные в прогнозе риски. «Вероятность рецессии в развитых странах и ужесточение действующего санкционного режима по сути уже реализованы, но не учтены ни в базовом, ни в консервативном варианте», — говорится в заключении.

Для повышения качества прогнозирования аудиторы предложили в дальнейшем увеличить количество вариантов прогнозов и строго разграничивать задачи каждого из них. В частности, в условиях нестабильной ситуации в мировой экономике, ее зависимости от геополитических и природных факторов целесообразно разрабатывать стресс-сценарий, учитывающий резкие изменения мировой конъюнктуры и замедление или снижение основных социально-экономических показателей, полагают в Счетной палате.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Счетная палата макропрогноз Бюджет
Материалы по теме
Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter