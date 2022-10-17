Счетная палата предупредила о рисках для потребительского спроса

Счетная палата выступила с критикой прогноза Минэкономразвития на 2023– 2025 годы. Среди основных недостатков — излишний оптимизм в отношении потребительского спроса и инфляции, а также завышенные ожидания по нефтяному экспорту

Фото: Андрей Любимов / РБК

Счетная палата сформулировала ряд рисков для реализации прогноза социального экономического развития России на 2023–2025 годы, разработанного Минэкономразвития. Они перечислены в заключении ведомства на проект федерального бюджета, с которым ознакомился РБК. Аудиторы, в частности, не согласились с оценками по динамике потребительского спроса, инфляции, объемам экспорта и импорта, а также указали на отсутствие в прогнозе таких значимых социальных показателей, как уровень бедности населения, ожидаемая продолжительность жизни, среднегодовой размер пенсии.

По мнению Счетной палаты, в дальнейшем министерству стоит расширить число прогнозных сценариев и представлять в том числе стресс-вариант, который учитывал бы резкие изменения глобальной конъюнктуры.

Потребительский спрос и инфляция

Прогноз Минэкономразвития предполагает, что основным драйвером экономического роста в ближайшие годы станет потребительский спрос. Это значит, что его динамика должна быть достаточной для компенсации прогнозного снижения чистого экспорта и сокращающихся в реальном выражении расходов бюджета, отмечается в заключении. На всем прогнозном горизонте конечное потребление домашних хозяйств растет в диапазоне 3,1–3,7%, однако Счетная палата видит риски недостижения таких темпов.

«В прогнозе рост [потребительского спроса] обеспечивается за счет роста доходов населения, а также за счет роста кредитования и оттока средств с депозитов. Однако в условиях высокой неопределенности население может проявить более сдержанную позицию при использовании кредитов и своих сбережений на потребление, что наблюдалось, например, в 2020 году в период пандемии», — говорится в заключении.

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Так, несмотря на то что в кризисных 2015 и 2020 годах норма сбережения (доля доходов населения, идущая на сбережения) превышала 10%, Минэкономразвития ждет ее сокращения до 4,9% в 2025 году — как если бы Россия полностью преодолела спад к тому времени.

Кроме того, отрицательно на потребительский спрос повлияет и внеплановая индексация тарифов, которая в декабре 2022 года будет проведена второй раз за год — на 8,5–9% после 3–4% в июле. «В совокупности рост тарифов превысит уровень прогнозируемой инфляции и составит порядка 13%, что, по мнению Счетной палаты, следует рассматривать как негативный фактор по отношению к потребительскому спросу в конце 2022 и начале 2023 года», — отмечают аудиторы.

Излишне оптимистичным в Счетной палате посчитали прогноз Минэкономразвития по инфляции, который предполагает, что к концу 2022 года она замедлится до 12,4%. При текущей инфляции для достижения прогнозного показателя цены в октябре–декабре должны расти темпами не выше 0,6–0,7% в месяц, оценили аудиторы. Однако с учетом планируемой индексации тарифов ЖКХ (которая обеспечит дополнительно к инфляции не менее 0,5 п.п. в декабре) и принимая во внимание сезонное ускорение инфляции к концу года, имеются риски недостижения прогнозного показателя по росту цен, говорится в заключении.

Прогноз инфляции на 2023 год — 5,5% также представляется заниженным на фоне роста мировых цен, предполагаемого наращивания импорта в страну, ослабления курса рубля и ожидаемого восстановления доходов, категоричны в Счетной палате.

Экспорт и импорт

В части показателей внешней торговли на первый план в соответствии с прогнозом должен выйти ненефтегазовый экспорт, однако к концу прогнозного периода его динамика в реальном выражении не достигает докризисного уровня, а объемы будут эквивалентны нефтегазовому экспорту, отмечается в заключении.

Также существует риск, что ожидания по объемам экспорта нефти и нефтепродуктов окажутся завышенными с учетом введенных в отношении России санкций (включая намерение стран G7 ограничить цену российской нефти) и высокой вероятности рецессии в мировой экономике, полагают аудиторы. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году нефтегазовый экспорт составит $266,5 млрд. В 2023 году он сократится на 5,4% в физическом выражении к предыдущему году, а в дальнейшем будет расти в пределах 1,4% в год.

Цена на нефть марки Urals после роста в 2022 году до $80 за баррель будет постепенно снижаться — до $65 за баррель в 2025 году. Однако в прогнозе не приведена информация, учитываются ли в нем колебания нефтяных цен вследствие новых санкций, попыток ограничить стоимость российской нефти, введения эмбарго, хотя подобные действия за последние 10 лет существенно влияли на котировки. Цена на нефть марки Urals к концу прогнозного периода может сократиться более значительно, чем это представлено в прогнозе, предупреждают в Счетной палате.

По мнению аудиторов, завысили в министерстве и объемы импорта, особенно промежуточного и инвестиционного, — в условиях, когда существенно ограничены поставки импортных комплектующих и товаров инвестиционного назначения. Минэкономразвития ожидает, что инвестиционный импорт (машины, оборудование) вырастет со $104,5 млрд в 2022 году до $133,2 млрд в 2025 году, а промежуточный (сырье, материалы) — с $89,4 до $98,6 млрд соответственно.

Отсутствие ряда важных показателей

В прогнозе, как и в предыдущие годы, не приводятся несколько ключевых показателей социальной сферы, указывают в Счетной палате. Так, например, в нем отсутствуют данные по уровню бедности — одному из важнейших индикаторов уровня жизни, хотя в соответствии с порядком разработки прогноза Минэкономразвития обязано его включать.

В документе также нет данных по ожидаемой продолжительности жизни, несмотря на то что в прогноз заложено сокращение численности населения со 146,6 млн человек в 2021 году до 145,2 млн в 2025 году в связи со «снижением численности молодых женщин, на долю которых приходится значительное число рождений, и общим старением населения».

Не приводятся в прогнозе и данные по миграционному приросту, хотя он на протяжении последних 20 лет частично или полностью компенсировал естественную убыль населения, а в отдельные годы обеспечивал общий прирост численности. Кроме того, ведомством не прогнозируется среднегодовой размер пенсии, что не дает сделать полноценные выводы об изменении уровня жизни пенсионеров, отмечают аудиторы.

Общие недостатки прогноза

Как и в предыдущие годы, разница между базовым и консервативным вариантами прогноза Минэкономразвития невелика, а тенденции развития в них схожи, говорится в заключении. «Динамика основных результирующих макроэкономических показателей — ВВП, инвестиций, инфляции, курса доллара отличается не сильно и представляют собой, скорее, диапазон одного варианта прогноза, чем два полноценных различных сценария», — отмечают аудиторы.

Кроме того, ряд показателей носит откровенно целевой характер во всех вариантах прогноза вне зависимости от внешних условий и рисков. К таким в Счетной палате отнесли инфляцию и объемы экспорта газа.

Раскритиковали в ведомстве и указанные в прогнозе риски. «Вероятность рецессии в развитых странах и ужесточение действующего санкционного режима по сути уже реализованы, но не учтены ни в базовом, ни в консервативном варианте», — говорится в заключении.

Для повышения качества прогнозирования аудиторы предложили в дальнейшем увеличить количество вариантов прогнозов и строго разграничивать задачи каждого из них. В частности, в условиях нестабильной ситуации в мировой экономике, ее зависимости от геополитических и природных факторов целесообразно разрабатывать стресс-сценарий, учитывающий резкие изменения мировой конъюнктуры и замедление или снижение основных социально-экономических показателей, полагают в Счетной палате.