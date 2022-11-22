ОЭСР оценила эффекты от продолжительной нехватки газа в Европе

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что рост мировой экономики замедлится в 2023 году до 2,2%, а еврозоны — до 0,5%. Если дефицит газа в Европе приобретет более острый характер, ВВП еврозоны снизится

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что рост глобальной экономики в 2023 году замедлится до 2,2% после 3,1%, ожидаемых в этом году. Экономический рост еврозоны снизится еще резче — с 3,3% в 2022 году до 0,5% в следующем. Однако в случае реализации рискового сценария, отражающего более продолжительный и острый дефицит газа в Европе, «во многих странах в 2023 году настанет рецессия», ВВП еврозоны может сократиться, следует из обновленного 22 ноября макроэкономического прогноза ОЭСР.

В этом сценарии мировые цены на газ, нефть и удобрения вырастут, будет нанесен удар по доверию и финансовым условиям в Европе, предприятиям придется вынужденно сократить потребление газа в начале 2023 года и затем еще раз — в начале 2024-го. Эти шоки будут способны сократить прогнозный рост ВВП европейских стран ОЭСР на 1,4 процентного пункта (п.п.) в 2023 году и на 0,75 п.п. в 2024-м, указано в материалах ОЭСР. Экономический рост в мире может быть снижен на 0,5 п.п. по сравнению с базовым сценарием, то есть примерно до 1,7% в 2023 году.

Летом российский «Газпром» на фоне западных санкций (непосредственно газ они не затронули) прекратил поставки газа в Европу по трубопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток» (в конце сентября обе его ветки были разрушены подводными взрывами), а также сократил экспорт через украинскую транзитную систему. В результате поставки в Европу в октябре — через «Турецкий поток» и Украину — составили менее 2 млрд куб. м, что соответствует лишь 19% показателя октября 2021 года, сообщало S&P Global. ОЭСР предупреждает, что сценарий нехватки газа может материализоваться в случае недостаточного уровня поставок СПГ в Европу и холодной зимы.

В таком сценарии инфляция в Европе окажется выше на 1,3 п.п. и примерно на 0,6 п.п. — в целом по миру. «Более высокие цены и меньшее количество отработанных часов в экономике повредят реальным доходам, а потребление домохозяйств снизится на 2% в европейских экономиках», — пишет ОЭСР. По ее расчетам, в Венгрии цены на 83% продуктов потребительской корзины в сентябре выросли более чем на 6% в годовом выражении, в Польше такой рост охватил около 77% корзины, в Испании — 59%.

Оценочные совокупные расходы на энергоносители — нефть, природный газ, уголь и электроэнергию — в странах ОЭСР резко выросли в этом году, а с начала 1970-х годов почти все эпизоды рецессий в этом блоке коррелировали с циклами повышения расходов на энергию, отмечается в докладе. В Германии ВВП снизится в 2023 году (на 0,3%) даже в базовом сценарии. «Вызовы особенно остры для Германии, равно как и для многих экономик Центральной и Восточной Европы, и для энергопроизводительных отраслей, таких как транспорт (где специализированные нефтепродукты из России не могут быть легко заменены), металлургия и химическая промышленность», — указывает организация.

В качестве «иллюстративного» ОЭСР также приводит сценарий окончания боевых действий на Украине, при котором глобальные цены на нефть уменьшатся на 10%. В этом случае рост ВВП в странах ОЭСР увеличился бы почти на 0,5 п.п. в 2023 году относительно базового сценария, а инфляция стала бы меньше на 0,4 п.п.

ОЭСР в базовом прогнозе ожидает, что экономика России сократится на 3,9% в 2022 году и на 5,6% — в 2023-м.