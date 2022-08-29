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Вучич допустил покупку нефти из Венесуэлы и Ирака

Вучич: Сербия допускает покупку нефти у Ирака и Венесуэлы взамен российской
Сербия сильно зависит от российских энергоносителей, но способна найти им альтернативу заявил Вучич. Ранее он заявил, что из-за санкций ЕС Белград с ноября не сможет импортировать российскую нефть
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Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президент Сербии Александр Вучич заявил агентству Reuters, что страна способна найти альтернативу российским энергоносителям с целью решения проблем с дефицитом поставок, которые ожидаются в ближайшие месяцы.

По словам Вучича, официальный Белград ищет источники «везде, где только может». «Мы будем брать иракскую [нефть]... Я попытаюсь договориться и с Венесуэлой. Мы готовы брать [энергоносители] откуда угодно. Мы не привередливы», — сказал он.

Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году и увеличила количество газа в хранилищах, до самого высокого уровня, добавил президент. С его слов, сейчас там накоплено газа на 60 дней — 607 млн куб. м.

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Фото:Filip Singer / EPA / ТАСС

Балканская страна сильно зависит от российских нефти и газа, с поставами которых начались сложности после начала российской военной операции на Украине и введения санкций против Москвы со стороны Европейского Союза, к которому стремится присоединиться Сербия.

В середине июля Вучич заявил, что с 1 ноября Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза. Брюссель в рамках шестого пакета ограничительных мер ввел эмбарго на поставки нефти морским путем. Европейские страны договорились, что отказ от таких поставок будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Для стран, которые особенно сильно зависят от российской нефти (Венгрия, Словакия), предусмотрены временные исключения.

В конце августа Вучич рассказал, что Сербия заранее договорилась с Россией о покупке газа по очень выгодным условиям, иначе страну ждало бы банкротство. По его словам, Белград платит Москве по $400 за 1 тыс. куб. м, а сейчас минимальная цена — $4 тыс.

По мнению сербского лидера, в ближайшее время крупнейшие страны Европы столкнутся с отключениями света, что станет катаклизмом. Вучич отметил, что не уверен в том, коснется ли это Сербии.

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