Вучич назвал фантастической цену за газ от России
Сербия закупает российский газ по «фантастической» стоимости, в ином случае республику ждало бы банкротство. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время обращения к гражданам, передает Pecat.
Президент указал, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 млрд куб. м газа, из которых 2 млрд куб. м приходятся на экспорт из России. Средняя стоимость российского топлива — $400 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, Сербия платит за этот объем €800 млн. Остальной объем в 1,2 млрд куб. м газа обошелся бы Сербии в €4,8 млрд. Вучич указал, что годовой бюджет всей республики равен €13,5 млрд.
«Это означало бы банкротство. Повезло, что мы закупили газ раньше, как будто знали», — подчеркнул президент Сербии.
Накануне он говорил, что ни одна страна в Европе не сможет выдержать нынешние цены на газ. «Нас ожидают проблемы этой зимой, верней, уже этой осенью из-за конфликта на Украине, из-за того, что уже и описать невозможно. Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле, чем за $4 тыс.», — пояснял он. В конце июля Вучич объявил о фактически действующем в Сербии чрезвычайном положении из-за проблем в энергетическом секторе.
В мае закончилось действие старого контракта Сербии и «Газпрома», по которому топливо поставлялось по $270 за 1 тыс. куб. м газа. Вучич называл эту стоимость «невероятной», из-за чего глава «Србиягаза» Душан Баятович «буквально скакал от радости, потому что даже и подумать не мог, что такое возможно».
Комментируя возможную стоимость газа в новом договоре, Вучич говорил, что готов согласиться на $400, отмечая, что прежде она показалась бы ему нежелательной, однако в новых условиях он «подписал бы такую цену двумя руками».
В конце мая российский президент Владимир Путин заверил Вучича, что республика продолжит получать газ в бесперебойном режиме. Стороны заключили договор, по которому Сербия будет платить от $310 до 408 за 1 тыс. куб. м газа в ближайшие три года. Вучич назвал такую стоимость «очень выгодной». Прежде он опасался, что по нефтяной формуле цена может составить от $450 до 619.