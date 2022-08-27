Вучич назвал фантастической цену за газ от России

Сербия заранее договорилась с Россией о покупке газа по очень выгодным условиям, иначе бы сейчас страна разорилась, сказал Вучич. Он уточнил: Белград платит Москве по $400 за 1 тыс. куб. м, а сейчас минимальная цена — $4 тыс.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сербия закупает российский газ по «фантастической» стоимости, в ином случае республику ждало бы банкротство. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время обращения к гражданам, передает Pecat.

Президент указал, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 млрд куб. м газа, из которых 2 млрд куб. м приходятся на экспорт из России. Средняя стоимость российского топлива — $400 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, Сербия платит за этот объем €800 млн. Остальной объем в 1,2 млрд куб. м газа обошелся бы Сербии в €4,8 млрд. Вучич указал, что годовой бюджет всей республики равен €13,5 млрд.

«Это означало бы банкротство. Повезло, что мы закупили газ раньше, как будто знали», — подчеркнул президент Сербии.

Накануне он говорил, что ни одна страна в Европе не сможет выдержать нынешние цены на газ. «Нас ожидают проблемы этой зимой, верней, уже этой осенью из-за конфликта на Украине, из-за того, что уже и описать невозможно. Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле, чем за $4 тыс.», — пояснял он. В конце июля Вучич объявил о фактически действующем в Сербии чрезвычайном положении из-за проблем в энергетическом секторе.

В мае закончилось действие старого контракта Сербии и «Газпрома», по которому топливо поставлялось по $270 за 1 тыс. куб. м газа. Вучич называл эту стоимость «невероятной», из-за чего глава «Србиягаза» Душан Баятович «буквально скакал от радости, потому что даже и подумать не мог, что такое возможно».

Комментируя возможную стоимость газа в новом договоре, Вучич говорил, что готов согласиться на $400, отмечая, что прежде она показалась бы ему нежелательной, однако в новых условиях он «подписал бы такую цену двумя руками».

Читайте на РБК Pro Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Статьи Pro Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Статьи Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Прогнозы Pro Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Статьи Pro Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Статьи Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи

В конце мая российский президент Владимир Путин заверил Вучича, что республика продолжит получать газ в бесперебойном режиме. Стороны заключили договор, по которому Сербия будет платить от $310 до 408 за 1 тыс. куб. м газа в ближайшие три года. Вучич назвал такую стоимость «очень выгодной». Прежде он опасался, что по нефтяной формуле цена может составить от $450 до 619.

