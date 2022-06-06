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Война санкций ,  
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Вучич обвинил ЕС в воровстве $600 млн у сербов из-за нефтяного эмбарго

Президент Вучич: ЕС «украл из кармана» сербов $600 млн санкциями против российской нефти
По словам Вучича, граждан Сербии ждут «большие проблемы», когда нефтяное эмбарго начнет действовать в полную силу. Он также обвинил ЕС в воровстве $600 млн в год у сербов из-за последствий эмбарго
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Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

Санкции Евросоюза против российской нефти «украли из карманов» граждан Сербии $600 млн, заявил президент республики Александр Вучич, передает Blic.

«Из-за санкций против российской нефти из карманов граждан Сербии украли $600 млн [в год]. Мы находимся в трудном положении», — сказал он.

При этом, по словам Вучича, самые большие проблемы ждут граждан Сербии после 1 декабря — когда закончится льготный период и нефтяное эмбарго против России начнет действовать.

Spiegel оценил последствия нефтяного эмбарго для России и Европы
Экономика
Фото:Katja Buchholz / Getty Images

30 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций, который подразумевает введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. 2 июня новые ограничения одобрили послы стран ЕС, на более высоком уровне документ приняли на следующий день.

Как поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, под запрет попали морские перевозки, что составляет две трети российского экспорта. Остальное Евросоюз получал по нефтепроводам, при этом Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России. Импорт нефти из России в страны ЕС будет полностью запрещен через шесть месяцев после одобрения нового пакета санкций, а нефтепродуктов — через восемь.

Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами ЕС с середины апреля, но до сих пор им не удавалось договориться: против в том числе выступала Венгрия, получающая 60% нефти из России. Сербский президент в середине мая говорил, что власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по отказу от введения санкций в отношении России, насколько это будет возможно.

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В Кремле западные санкции называли незаконными и допускали, что если ЕС откажется от закупок российской нефти, то Россия будет компенсировать эти объемы продажами на востоке. Вице-премьер России Александр Новак ранее предупреждал, что в случае принятия эмбарго цена на нефть может взлететь до $300 за баррель.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Сербия Александр Вучич эмбарго нефть санкции
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