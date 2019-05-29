Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Бюджет не должен компенсировать недоработки компании, которая не выполнила свои обязательства по поставке качественной нефти, отметил глава ведомства

Антон Силуанов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».

«Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что по сути будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», — сказал министр журналистам (цитата по ТАСС).

РБК направил запрос в «Транснефть».

16 мая курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Транснефть» компенсирует реальные убытки всем компаниям, которые понесли ущерб из-за загрязнения «Дружбы». При этом он добавил, что затраты «Транснефти» на компенсацию будут учтены при утверждении ее дивидендов. «Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты. Мы будем делать все, чтобы они были учтены», — сказал вице-премьер.

По оценкам Минэнерго, суммарный ущерб от ЧП составит не более $100 млн. Агентство Reuters утверждало, что загрязнено не менее 5 млн т нефти.

Проблемы с некачественной нефтью начались в конце апреля. Загрязненное сырье поступало по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и на Украину. Как считает следствие, плохая нефть попала в трубопровод по вине частной компании, терминал которой находится возле магистральной ветки Самара — Унеча.

30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил Владимиру Путину, что все материалы по загрязнению были переданы ФСБ для дальнейшего расследования.