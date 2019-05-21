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Goldman Sachs $250 (+25,65%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Reuters узнал о тупиковой ситуации с очисткой «Дружбы» от грязной нефти
По информации источников агентства, план, согласно которому большую часть загрязненной нефти должен был переработать НПЗ в Германии, провалился. Плана Б на данный момент нет, говорят собеседники Reuters
Трубопровод «Дружба» (Фото: Barbara Ostrowska / EPA / ТАСС)

Возобновление экспорта нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Польшу и Германию после инцидента, связанного с загрязнением сырья хлорорганикой, затягивается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. По их данным, на прошлой неделе планы по удалению грязной нефти из трубопровода потерпели серьезную неудачу.

Источники сообщили, что согласно плану французская компания Total должна была перенести большую долю грязной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, чтобы там разбавить ее и переработать. Но на прошлой неделе на НПЗ Leuna произошел сбой, завод приостановил работу после отказа оборудования, который, по словам источников, возможно, был связан с переработкой загрязненной нефти.

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НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»

Приостановка работы НПЗ в Германии может занять неделю, планы по удалению грязной нефти из трубопровода сорваны, сообщают источники. «План рухнул. Кто-то должен придумать план Б», — приводит агентство слова своего источника в отрасли, участвующего в дискуссиях об эвакуации грязной нефти. «На данный момент нет плана Б. Это тупиковая ситуация», — сказал он.

Total от комментариев отказалась. «Транснефть» и крупнейшие российские поставщики нефти по трубопроводу «Дружба» «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не ответили на запрос о комментариях.

Накануне, 20 мая, Reuters сообщил о попытках продать попавшую в Европу загрязненную хлорорганикой нефть в Китай.

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Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

В воскресенье министр энергетики России Александр Новак сообщал, что прокачка чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу и Германию начнется в понедельник, 20 мая.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Дружба»
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