Reuters узнал о тупиковой ситуации с очисткой «Дружбы» от грязной нефти

По информации источников агентства, план, согласно которому большую часть загрязненной нефти должен был переработать НПЗ в Германии, провалился. Плана Б на данный момент нет, говорят собеседники Reuters

Трубопровод «Дружба» (Фото: Barbara Ostrowska / EPA / ТАСС)

Возобновление экспорта нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Польшу и Германию после инцидента, связанного с загрязнением сырья хлорорганикой, затягивается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. По их данным, на прошлой неделе планы по удалению грязной нефти из трубопровода потерпели серьезную неудачу.

Источники сообщили, что согласно плану французская компания Total должна была перенести большую долю грязной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, чтобы там разбавить ее и переработать. Но на прошлой неделе на НПЗ Leuna произошел сбой, завод приостановил работу после отказа оборудования, который, по словам источников, возможно, был связан с переработкой загрязненной нефти.

Приостановка работы НПЗ в Германии может занять неделю, планы по удалению грязной нефти из трубопровода сорваны, сообщают источники. «План рухнул. Кто-то должен придумать план Б», — приводит агентство слова своего источника в отрасли, участвующего в дискуссиях об эвакуации грязной нефти. «На данный момент нет плана Б. Это тупиковая ситуация», — сказал он.

Total от комментариев отказалась. «Транснефть» и крупнейшие российские поставщики нефти по трубопроводу «Дружба» «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не ответили на запрос о комментариях.