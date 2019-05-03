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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
России пришлось ограничить экспорт нефти из-за поступления «грязного» сырья в трубопровод «Дружба» и терминал в Усть-Луге. Хранилища оказались заполнены и «Транснефть» просит крупнейшие компании сократить добычу
Фото: Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / РИА Новости

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно подсчетам агентства, если компании исполнят просьбу «Транснефти», речь может идти о сокращении добычи примерно на 10%. РБК направил запросы в Транснефть, Роснефть и ЛУКОЙЛ.

Запрос «Транснефти» поступил на фоне проблем с экспортом российского сырья из-за загрязнения нефти, поступающей в нефтепровод «Дружба». Первой о проблеме сообщил белорусский концерн «Белнефтехим». В нефтепровод, который поставляет сырье как в Белоруссию, так и клиентам в Европе, попали хлорорганические соединения, которые способны создать риск вывода из строя оборудования на нефтеперерабатывающих предприятиях. Как сообщает Reuters, было загрязнено не менее 5 млн тонн нефти. 22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе сообщили, что из-за некачественной нефти из России на предприятии сломалось оборудование.

Помимо Белоруссии принимать российскую нефть приостановили и другие потребители в Германии, Польше и Словакии. 25 апреля из-за сложившейся ситуации был приостановлен экспорт нефти через терминал Усть-Луга в Ленинрадской области. 2 мая Польша из-за приостановки транзита начала компенсировать недопоставку стратегическими запасами. На эти цели будет направлено 800 тыс. тонн нефти.

Как отмечает Reuters, из-за того, что основной экспортный трубопровод и нефтеналивной терминал ограничили работу, в России скопились крупные излишки нефти. Это ведет к необходимости ограничить добычу, чтобы разгрузить хранилища.

«Транснефть» признала проблемы с качеством сырья. В компании сообщили, что что источник загрязнения нефти расположен на участке нефтепровода Самара — Унеча. По данным «Транснефти», виновником случившегося стала частная компания, которая собирает продукцию малых производителей и передает ее дальше в магистральный нефтепровод. 30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил Владимиру Путину, что все материалы по загрязнению были переданы ФСБ для дальнейшего расследования.

В Минэнерго России заявили, что чистая нефть должна поступить на НПЗ в Белоруссии 2–3 мая. На сайте компании «Гомельтранснефть Дружба» сообщалось, что чистая нефть прибудет на белорусскую территорию не раньше 23:00 четверга, 2 мая. Притом на головную станцию компании эта нефть поступит не ранее 4 мая. накануне, 2 мая, «Белнефтехим» подтвердил, что из России начала поступать чистая нефть.

Экономика
«Белнефтехим» сообщил о поступлении чистой нефти из России

Авторы: Георгий Тадтаев, Людмила Подобедова
Теги: «Транснефть», экспорт нефти
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