Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

России пришлось ограничить экспорт нефти из-за поступления «грязного» сырья в трубопровод «Дружба» и терминал в Усть-Луге. Хранилища оказались заполнены и «Транснефть» просит крупнейшие компании сократить добычу

Фото: Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / РИА Новости

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно подсчетам агентства, если компании исполнят просьбу «Транснефти», речь может идти о сокращении добычи примерно на 10%. РБК направил запросы в Транснефть, Роснефть и ЛУКОЙЛ.

Запрос «Транснефти» поступил на фоне проблем с экспортом российского сырья из-за загрязнения нефти, поступающей в нефтепровод «Дружба». Первой о проблеме сообщил белорусский концерн «Белнефтехим». В нефтепровод, который поставляет сырье как в Белоруссию, так и клиентам в Европе, попали хлорорганические соединения, которые способны создать риск вывода из строя оборудования на нефтеперерабатывающих предприятиях. Как сообщает Reuters, было загрязнено не менее 5 млн тонн нефти. 22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе сообщили, что из-за некачественной нефти из России на предприятии сломалось оборудование.

Помимо Белоруссии принимать российскую нефть приостановили и другие потребители в Германии, Польше и Словакии. 25 апреля из-за сложившейся ситуации был приостановлен экспорт нефти через терминал Усть-Луга в Ленинрадской области. 2 мая Польша из-за приостановки транзита начала компенсировать недопоставку стратегическими запасами. На эти цели будет направлено 800 тыс. тонн нефти.

Как отмечает Reuters, из-за того, что основной экспортный трубопровод и нефтеналивной терминал ограничили работу, в России скопились крупные излишки нефти. Это ведет к необходимости ограничить добычу, чтобы разгрузить хранилища.