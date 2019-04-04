ЦБ просит скинуть деньги на телефон

Четыре вопроса о новой инициативе регулятора по борьбе с зарплатным рабством

ЦБ обсуждает с банками возможность перевода денег по номеру мобильного телефона в рамках борьбы с зарплатным рабством. В России ежегодно через зарплатные проекты проходит около 25 трлн руб., а доминируют на этом рынке госбанки

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Банк России поддержал идею по перечислению компаниями и организациями зарплат россиян не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к счету в выбранном банке. Такая система должна побороть «зарплатное рабство», и ее можно реализовать через запущенную ЦБ Систему быстрых платежей (СБП). О проработке такой инициативы 3 апреля рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков.

По словам Скоробогатовой, схема может выглядеть следующим образом: работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил для себя как основной. Сейчас работодатели передают банку реестр с указанием реквизитов счетов физических лиц и таким образом могут влиять на выбор зарплатного банка, объяснила Скоробогатова​, добавив, что инициатива уже поддержана рядом банков.

В настоящий момент регулятор обсуждает проект с банковским сообществом, указали в пресс-службе ЦБ, воздержавшись от дополнительных комментариев.

Данное предложение в Минтруд России не поступало, ответили в пресс-службе ведомства. ФАС России ранее уже отмечал, что видит наличие проблем в сфере выбора гражданами банков для получения заработной платы и поддерживает необходимость их решения, а также выражает готовность участвовать в данной работе, сообщили в пресс-службе ФАС.

По старой методологии Росстата, объем официальных зарплат на предприятиях России в 2017 году (последние доступные данные) составил 22,9 трлн руб., по новой методологии — 31 трлн руб. По экспертным оценкам, рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн руб., отметил зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин, добавив, что этот объем средств в течение года проходит через зарплатные счета российских работников. По данным ФАС, рынок зарплатных проектов характеризуется высокой концентрацией с преобладающей долей госбанков.

В какие сроки может быть реализована новая схема

В настоящее время обсуждается техническая возможность реализовать эту инициативу, в том числе в рамках комитета Госдумы по финрынку, сообщил РБК его глава Анатолий Аксаков. «Сам проект если и будет реализован, то только в следующем году, так как принятие нормативных актов и подготовка соответствующего программного обеспечения требуют времени», — подчеркнул он. Чтобы реализовать схему по переводу зарплат по телефону, возможно, потребуется вносить изменения только в нормативные документы ЦБ, а возможно, придется принять пару законов, которые ​обязуют работодателей указывать в реестре для банка номера телефонов сотрудников, а не банковский счет, сказал он, добавив, что пока эти вопросы рано обсуждать.

В оценке необходимых законодательных изменений расходятся и юристы. Глава коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго считает, что для введения такой инициативы достаточно будет соответствующих распоряжений ЦБ. А руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов полагает, что перевод зарплат по номеру телефона потребует изменений в законодательстве, так как необходимо будет уточнить, что работодатель обязан выплачивать заработную плату именно с помощью СБП.

Система быстрых платежей, позволяющая пока только переводить средства между физлицами, была запущена 28 февраля, в ней участвуют 11 банков, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и НКО «Платежный центр». ЦБ настаивает на том, чтобы участие в СБП было обязательным для всех банков, соответствующий законопроект сейчас рассматривается Госдумой. Желания вступить в СБП не выражал крупнейший игрок рынка — Сбербанк. У него есть собственная система денежных переводов, а запуск СБП Центробанк объяснял в том числе необходимостью конкуренции в этом сегменте рынка. Во втором полугодии в рамках СБП планируется реализовать сервис по переводам от физлиц юрлицам. Обратная возможность — переводов от юрлиц физлицам — в первоначальных планах не предусматривалась.

По мнению зампреда Альфа-банка, в СБП уже содержится весь необходимый функционал для интеграции с системами выплаты заработной платы. «Последняя миля» — зачисление на счет физического лица по номеру телефона — уже работает, уточняет глава группы развития трансакционных продуктов и зарплатных проектов Райффайзенбанка Артур Зиганшин, но с технической точки зрения потребуются доработки на «первой миле» — инициация перевода по номеру телефона со счета юридического лица через интернет-банк.

Трудовой кодекс России предусматривает право работника по заявлению заменить банк, который работодатель выбрал для перевода заработной платы, однако Роструд в прошлом году зафиксировал более 8 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением соответствующей статьи (ч. 3 ст. 136 ТК). В Госдуму также внесен законопроект, который вводит для работодателя административную ответственность за отказ изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника. Организацию, нарушающую закон, обяжут выплатить штраф или вынесут предупреждение.

Почему зарплатное рабство все еще существует

Обслуживание зарплатных проектов является достаточно прибыльным бизнесом для банков, говорит руководитель группы по оказанию налоговых услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Михаил Клементьев. «Кредитные организации предоставляют пакет услуг с низкими комиссиями по обслуживанию юрлиц и по сопровождению зарплатных проектов их сотрудников», — сказал он.

Зарплатный банк привязывает работодателя льготными тарифами, говорит Владимир Сенин. Это делается для того, чтобы получить «бесплатные» пассивы в форме остатков средств сотрудников на зарплатных счетах. Банк также аккумулирует информацию о финансовых доходах клиентов-зарплатников, что открывает возможности для кросс-продаж банковск​их продуктов, прежде всего кредитов и депозитов, объясняет он. Юрлицо «продает» своих работников зарплатному банку в обмен на получение более дешевых услуг, утверждает банкир. «Широкое распространение получили примеры, когда ставка по корпоративному кредиту или вкладу прямо зависит от наличия зарплатного проекта. Если все работники свободно выберут другие банки, работодатель просто потеряет льготы по процентным ставкам и банковским тарифам», — пояснил он.

Если инициатива ЦБ будет реализована, то банки для компенсации потерь от ухода физлиц могут поднять комиссии за обслуживание для юрлиц, предупредил Клементьев. Но уточнил, что из-за конкуренции, которая должна будет появиться, банкам не удастся сильно завысить тарифы.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По мнению юристов, предложенный способ перечисления зарплат через систему быстрых платежей может не справиться с сопротивлением работодателей, которые заинтересованы в сотрудничестве с банком на выгодных условиях. ​«Работодатель, который нацелен на то, чтобы заставить своих работников взаимодействовать с нужным ему банком, может несогласных работников лишать премиальных выплат по другим основаниями, не продвигать их по службе и даже увольнять», — перечисляет возможности противодействия переходу в другой банк Евгений Корчаго. Гражданско-правовое законодательство с этим поделать ничего не может, соглашается Дмитрий Константинов.

Как к инициативе относятся банки

Альфа-банк поддерживает идею переводов зарплаты через СБП и сам выдвигал ее 2 апреля на заседании Межрегионального банковского совета в Совете Федерации, рассказал Владимир Сенин. Реализация этой инициативы, по его мнению, позволила бы существенно снизить монополизм госбанков, так как банки, желающие получить средства работника, получат возможность общаться с ним напрямую, а не через работодателя.

Применение СБП для перечисления зарплат выглядит логично, указывает директор департамента эквайринга банка «Открытие»​ Александр Дынин. Совкомбанк также одобряет инициативу регулятора по системному решению проблемы зарплатного рабства. «Но оно, безусловно, нуждается в подробном обсуждении и детальной проработке», — сказал зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. В Райффайзенбанке назвали эту идею «очень интересной», как «любую идею, стимулирующую свободный выбор потребителя».

Сбербанк не стал комментировать инициативу, в ВТБ указали на возможные сложности в ее реализации. «Мы готовы обсуждать данную инициативу ЦБ, но, на наш взгляд, для ее реализации необходимо учитывать несколько серьезных факторов», — прокомментировал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Во-первых, по его словам, важно сохранить безопасность зарплатных средств. Банковский счет имеет уникальный номер, финансовые организации гарантируют сохранность размещенных на нем средств, поясняет он, а номер телефона физлицу присваивает не банк, доступ к нему могут получить третьи лица, и в случае подмены сим-карты перевод может уйти в адрес мошенников.

Второй спорный момент, по мнению Печатникова, — не ясно, кто будет компенсировать комиссию за перевод средств в рамках СБП. «После того как исходящие и входящие платежи в системе начнут тарифицироваться, платным станет и зачисление зарплатных средств», — напоминает он.

«Также останутся граждане, кто не захочет передавать свои персональные данные в СБП и предпочтет зачисления на карты, а следовательно, у компаний-работодателей появится дополнительная развилка в бизнес-процессах выплаты», — указывает на еще одну сложность Дынин.

Насколько это безопасно

Предлагаемая система начисления зарплаты не должна будет создать новых заметных рисков, считает руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников. «Если сим-карта будет утеряна, то работнику надо будет просто привязать счет к новому телефону или заблокировать сим-карту и запросить у мобильного оператора новую. Сам счет при этом не теряется. И средства, которые будут направляться конкретному человеку на его номер телефона, будут приходить на счет этого же человека, а не куда-то еще», — сказал он. Важно, чтобы на телефоне был пароль и отдельный пароль для входа в интернет-банк.

Существует вид мошенничества, при котором злоумышленники делают копию сим-карты и пытаются войти в интернет-банк с другого устройства, напоминает Наместников. «Но защита от таких угроз должна быть реализована на стороне банка с помощью систем защиты от мошенничества (антифрод). В отношении этой проблемы тоже ничего не должно принципиально поменяться при появлении новой системы», — резюмировал эксперт.