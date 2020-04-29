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Сбербанк спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России

Банк построил математическую модель, разработав несколько сценариев. Один из них показал, что пик заболевания по стране придется на первую декаду мая, а в Москве еще раньше
Сбербанк SBER ₽192,8 +2,06% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости» сообщил, что банк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России.

Топ-менеджер рассказал, что над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта.

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По его словам, было разработано несколько сценариев. «Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее», — заявил он, призвав всех соблюдать правила самоизоляции и максимально оберегать своих близких.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Как отметил Ведяхин, модель была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом в 2009–2019 годах. Он в своих прогнозах учитывает несколько факторов, в том числе распределение населения по районам и по странам, передвижения между этими районами с использованием различных видов транспорта и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

В начале марта специалисты Сбербанка в сфере искусственного интеллекта уже составляли три сценария распространения коронавируса COVID-19 в России и остальном мире. Тогда глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что для России «во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит».

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Старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко отмечал возможность прихода двух волн коронавируса, весенней и осенней. По его словам, летом распространение инфекции должно замедлиться. Он добавил, что для экономически активного, трудоспособного населения России коронавирус представляет меньшую угрозу, так как его летальность для лиц младше 40 лет «достаточно низкая».

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Сбербанк
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