Сбербанк спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России

Банк построил математическую модель, разработав несколько сценариев. Один из них показал, что пик заболевания по стране придется на первую декаду мая, а в Москве еще раньше

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости» сообщил, что банк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России.

Топ-менеджер рассказал, что над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта.

По его словам, было разработано несколько сценариев. «Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее», — заявил он, призвав всех соблюдать правила самоизоляции и максимально оберегать своих близких.