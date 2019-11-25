ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

ЦБ может создать механизм бесплатных переводов с зарплатной карты на счет в другой банк. Это должно снять барьеры при выборе зарплатного банка, считает регулятор

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке. Предложение рассмотреть целесообразность предоставления такого права работнику содержится в докладе ЦБ «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

По закону работник может выбрать любой банк, но на практике для реализации этого права существуют несколько препятствий, говорится в докладе ЦБ. Одним из таких барьеров регулятор называет комиссию за перевод средств в другой банк.

К барьерам также относится тот факт, что зарплатный банк выбирает работодатель исходя из собственных интересов: банки в рамках зарплатного проекта предоставляют компаниям специальные условия обслуживания, например, льготное кредитование. Проблемой является и инертность потребителей: чтобы перейти в другой банк на обслуживание, «необходимо провести анализ рынка, выяснить, где условия лучше, предпринять усилия для перевода денежных средств, заплатив комиссию или физически переместив средства», объяснили в ЦБ.

«Такая ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт: высокие денежные и временные барьеры переключения не позволят этому предложению заслуженно получить потребителя», — отметили авторы доклада.