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Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении в стране нерабочих дней из-за коронавируса после 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В тексте указа «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» с 6 по 8 мая устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам.

Все руководителям госорганов с 1 по 11 мая предписывается осуществлять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
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Нерабочие дни, как и раньше, не распространяются на непрерывно действующие организации, продуктовые магазины, аптеки и больницы, коммунальные, ремонтные, экстренные службы и органы власти.

О том, что нерабочие дни будут продлены до окончания майских праздников, Путин заявил 28 апреля во время обращения к россиянам. Он объяснил это решение тем, что пик эпидемии COVID-19 в стране еще не пройден и предстоящие дни будут решающими в борьбе с заболеванием.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в течение этих дней гражданам будет необходимо соблюдать режим всеобщей самоизоляции и другие ограничительные требования.

Согласно календарю праздничных дней, в 2020 году дни с 1 по 5 мая будут выходными из-за Праздника Весны и Труда, а с 9 по 11 мая — из-за Дня Победы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, коронавирус, карантин
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