Госсекретарь США обсудил с ЕС давление на Россию

Госсекретарь США Рубио обсудил с коллегой из ЕС Каей Каллас давление на Россию

Марко Рубио и Кая Каллас обсудили продолжение санкционной политики против России. Москва требует отменить ограничения

Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе телефонной беседы договорились «продолжать оказывать максимальное давление» на Россию для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Темами разговора стали также укрепление сотрудничества Вашингтона и Брюсселя, общие приоритеты внешней политики, а также проблемы, которые возникают из-за Китая.

Рубио в середине января рассказывал, что санкции и их отмена могут сыграть важную роль в переговорах по завершению российско-украинского конфликта, и сейчас служат рычагом за пределом военных возможностей. «Очень сложно достичь соглашения или договоренности, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов», — пояснил он.

Каллас также объясняла, что ограничения не планируется снимать до урегулирования конфликта. «Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции» при ранней отмене ограничений, уверена она.

Российская сторона требует отменить западные санкции, считает их неэффективными и нелегитимными. Кремль подчеркивал, что меры не окажут воздействия на политику России, но ударят по самим инициаторами рестрикций.

Президент США Дональд Трамп пригрозил России ужесточением санкций в случае отказа от сделки. Кремль в ответ сообщил, что следит за всеми заявлениями, но не видит в словах Трампа чего-то нового.