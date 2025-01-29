 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Госсекретарь США обсудил с ЕС давление на Россию

Госсекретарь США Рубио обсудил с коллегой из ЕС Каей Каллас давление на Россию
Сюжет
Война санкций
Марко Рубио и Кая Каллас обсудили продолжение санкционной политики против России. Москва требует отменить ограничения
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе телефонной беседы договорились «продолжать оказывать максимальное давление» на Россию для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Темами разговора стали также укрепление сотрудничества Вашингтона и Брюсселя, общие приоритеты внешней политики, а также проблемы, которые возникают из-за Китая.

Евросоюз введет пошлины на весь агроимпорт из России
Экономика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Рубио в середине января рассказывал, что санкции и их отмена могут сыграть важную роль в переговорах по завершению российско-украинского конфликта, и сейчас служат рычагом за пределом военных возможностей. «Очень сложно достичь соглашения или договоренности, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов», — пояснил он.

Каллас также объясняла, что ограничения не планируется снимать до урегулирования конфликта. «Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции» при ранней отмене ограничений, уверена она.

Российская сторона требует отменить западные санкции, считает их неэффективными и нелегитимными. Кремль подчеркивал, что меры не окажут воздействия на политику России, но ударят по самим инициаторами рестрикций.

Президент США Дональд Трамп пригрозил России ужесточением санкций в случае отказа от сделки. Кремль в ответ сообщил, что следит за всеми заявлениями, но не видит в словах Трампа чего-то нового.

Читайте РБК в Telegram.

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Кая Каллас Марко Рубио США санкции США санкции ЕС
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Почему Венгрия сняла возражения против продления антироссийских санкций
Политика
Росавиация увидела санкционное давление в рекомендациях ЕС по полетам
Политика
Как Байден в последний момент усложнил Трампу снятие санкций с России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
«РИА Новости» узнало об отправке россиян в Тунисе в три разные тюрьмыОбщество, 03:44
Фицо назвал наиболее реалистичный способ получить газ через УкраинуПолитика, 03:42
Аэропорт Петербурга приостановил работуОбщество, 03:18
Госсекретарь США обсудил с ЕС давление на РоссиюЭкономика, 02:57
В Брянской области сообщили о 26 сбитых украинских дронахПолитика, 02:46
Обломки дрона вызвали пожар на предприятии в Кстовской промзонеПолитика, 02:11
Большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к СШАПолитика, 01:57
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Губернатор Тверской области сообщил о работе ПВО в регионеПолитика, 01:56
В Смоленской области дрон попытался атаковать объект ядерной энергетикиПолитика, 01:47
Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном МаскомПолитика, 01:34
Арестованный у Капитолия мужчина заявил о намерении убить главу МинфинаОбщество, 01:02
ФСБ предотвратила поджог на объекте ПВО, подготовленный контрактникомПолитика, 00:47
МИД впервые отчитался о переговорах с новыми властями СирииПолитика, 00:16
В Белом доме команду Байдена назвали «пьяными матросами» по теме расходовПолитика, 00:16