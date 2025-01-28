Евросоюз введет пошлины на весь агроимпорт из России

Инициативу должен одобрить Совет ЕС. Эти меры не коснутся российского агроэкспорта в третьи страны, Евросоюз не планирует мешать сельхозпоставкам в развивающиеся государства

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Еврокомиссия предложила ввести пошлины на ряд азотных удобрений и некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии. После одобрения этих санкций Советом ЕС весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться европейскими пошлинами, сообщила ЕК.

«Предложение нацелено на снижение зависимости от импорта из России и Белоруссии. Такой импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны России, что представляет угрозу для продовольственной безопасности ЕС», — сказано в сообщении.

Пошлины помогут росту внутреннему производству Евросоюза, пострадавшему в связи с энергетическим кризисом, а также диверсифицирует поставки из третьих стран, рассчитывает ЕК. По мнению руководящего органа ЕС, такие меры гарантируют, что стоимость удобрений сохранится на доступном для европейских фермеров уровне, а на случай роста цен предусмотрено смягчение ограничений. Пошлины негативно скажутся на российских доходах от экспорта и повлияет на способность Москвы продолжать конфликт с Украиной, говорится в сообщении.

РБК направил запрос представителю Российской ассоциации минеральных удобрений, объединяющей крупнейшие компании отрасли.

Предложение Брюсселя не касается экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны. Еврокомиссия напомнила, что обязалась содействовать продовольственной безопасности в глобальном масштабе, прежде всего для развивающихся стран.

«Это означает, что операции по купле-продаже российской сельскохозяйственной продукции остаются неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление услуг страхования и финансирования», — заверила ЕК.

Россия стабильно входит в число крупнейших стран — импортеров зерна в ЕС, следует из статистики Еврокомиссии о торговле зерновыми, опубликованной в прошлом году. В июле-декабре 2023-го в ЕС ввезли 17 млн т зерна, на Россию пришлось 6% (1 млн т), такая же доля была в поставках основной продовольственной культуры — пшеницы (280 тыс. т). Лидером являлась Украина (50%) (8,5 млн т), еще 16% ввезла Бразилия (2,8 млн т), 8% — Канада (1,3 млн т).

Власти России требует отмены западных санкций, считая их незаконными, нелегитимными и неэффективными. Кремль неоднократно заявлял, что политика ограничительных мер не приведет к изменению политики, а Москва найдет, как обойти санкции.