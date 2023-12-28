 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Война санкций ,  
0 

Миллер заявил о первом в истории искусственном разрушении спроса на газ

Алексей Миллер: в Европе впервые в истории искусственно разрушают спрос на газ
Сюжет
Война санкций
Миллер заявил, что в странах Европы впервые в истории умышленно разрушают спрос на газ. В связи с этим Россия ориентируется на Восток, она нарастила поставки в Китай. ЕС заявлял о преодолении зависимости от топлива из России
«Газпром» GAZP ₽160,34 -0,41% Купить
Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

В Европе искусственно разрушают спрос на газ, что приводит к «деиндустриализации» в некоторых странах, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, где подводились предварительные итоги года.

«Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. <...> Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда», — заявил он.

Миллер отметил, что Россия развивает партнерство со странами, «которые заинтересованы в надежном энергоснабжении», в частности на Востоке. «Стратегическим партнером» он назвал Китай. В этом году поставки туда были в полтора раза больше, чем годом ранее, объем составит более 22,5 млрд куб. м газа, что превышает контрактные объемы.

В 2025 году, как считает Миллер, Россия будет поставлять в Китай 38 млрд куб. м газа согласно договорным обязательствам 2014 года по поставкам по «Силе Сибири».

«Газпром» сообщил о новом суточном рекорде поставок газа в Китай
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ноябре Миллер заявил, что российский газ продолжает поступать во многие страны Европы, которые провозгласили отказ от топлива из России. Он отметил, что через Украину «Газпром» поставляет газ в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ идет в другие страны ЕС. Конкретные государства он не уточнил. Газ из России получают, к примеру, Венгрия и Чехия.

Поставки нефти из России в европейские государства также значительно сократились. Отвечающий за энергосектор вице-премьер Александр Новак накануне, 27 декабря, сообщил, что доля поставок нефти и нефтепродуктов из России в Европу в общем объеме экспорта составит не более 4–5%. Ранее Россия экспортировала около 40–45%, отметил он. На долю Китая пришлось 45–50%, уточнил вице-премьер, еще около 40% — на долю Индии. Среди стран ЕС, покупающих российскую нефть, — Словакия, Венгрия и Чехия.

В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость Евросоюза от российских нефти и газа осталась в прошлом. В частности, говорила она, экспорт российского газа в Европу упал на 80% за восемь месяцев. В этом вопросе ЕС помогли «хорошие друзья», такие как США и Норвегия, уточнила фон дер Ляйен. Они поставляли Евросоюзу трубный и сжиженный газ.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Алексей Миллер Газпром российский газ Евросоюз

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Посол России исключил обсуждение транзита газа в ЕС без участия Москвы
Политика
Экспорт нефти из России в Китай вырос на 22%
Экономика
«Газпром» в разы увеличил поставки газа в Китай и Узбекистан
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 16:44
Елочные игрушки СССР: какими они были и где их купить сейчас Недвижимость, 18:53
Миллер анонсировал 15-летние контракты на поставку газа в три страны Экономика, 18:45
Израиль отказался возвращать посла в Турцию до ухода Эрдогана Политика, 18:43
В Брянской области в результате обстрела пострадала женщина Политика, 18:38
Чешские города отменили новогодние салюты после стрельбы в университете Политика, 18:26
Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам Спорт, 18:23
ВТБ начнет перевод активов клиентов «Открытие Брокер» 29 декабря Инвестиции, 18:22
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Миллер заявил о первом в истории искусственном разрушении спроса на газ Экономика, 18:21
Аналитики CryptoQuant назвали одобрение биткоин-ETF «новостью для продаж» Крипто, 18:07
Где взять средства на импортозамещение ИТ-мощностей РБК и Softline, 18:01
На границе Польши и Украины скопилось 2,6 тыс. грузовиков Политика, 17:58
В Италии сообщили о возможном возвращении Миранчука в «Торино» Спорт, 17:57
Военная операция на Украине. Карта на 28 декабря Политика, 17:56
В Азербайджане допустили переговоры с Арменией на границе Политика, 17:54