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Венгрия договорилась о поставках нефти и газа из России

Сийярто: Новак заверил, что Россия продолжит бесперебойные поставки нефти и газа в Венгрию
Глава МИД Венгрии по итогам переговоров с российским вице-премьером сообщил, что тот гарантировал бесперебойные поставки нефти и газа в страну, несмотря на санкции. Новак в свою очередь заявил о важности партнерства двух стран
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Поставки нефти и газа из России в Венгрию будут идти бесперебойно, несмотря на западные санкции. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с вице-премьером России Александром Новаком.

«Мы договорились, что все поставки и нефти, и газа будут выполняться в соответствии с контрактами без перебоев. Александр Новак заверил, что российская сторона, несмотря на санкции, может завершить ремонтные работы на «Турецком потоке», так что газоснабжение Венгрии в последующий период также будет бесперебойным», — написал он.

Венгрия договорилась о поставках нефти и газа из России
Венгрия договорилась о поставках нефти и газа из России

В сообщении на сайте российского кабмина сказано, что Сийярто и Новак, в том числе, обсудили взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей. «Венгерское руководство прагматично подходит к вопросу выстраивания отношений с Российской Федерацией и сохранения наработанных каналов двустороннего взаимодействия, несмотря на колоссальное давление, оказываемое со стороны Брюсселя и Вашингтона. Венгрия остается, по сути, единственной из стран Евросоюза, твердо отстаивающей свои национальные интересы, включая суверенную позицию в диалоге с Москвой», — цитирует Новака пресс-служба правительства.

Вице-премьер также отметил, что по итогам 2022 года российско-венгерский товарооборот увеличился на 80% и составил $10,8 млрд, при этом российский экспорт вырос в 2,5 раза — 9,4 млрд долларов. «Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны», — добавил политик.

В начале декабря Евросоюз согласовал введение потолка на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Венгрию, выступавшую против этой меры, от действия механизма освободили. В Будапеште нежелание участвовать в механизмах ограничения цен на российские углеводороды объясняют высокой зависимостью страны от поставок российских ресурсов.

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Российская нефть в Венгрию поступает по нефтепроводу «Дружба», который разделен на две ветви и проходит через территории Белоруссии и Украины. Северная ветвь идет Польшу в Германию, а южная — в Словакию, Чехию и Венгрию. «Ведомости» ранее сообщали, что поставки по нефтепроводу в Венгрию за 2022 год увеличились на рекордные 45% и составили 4,9 млн т.

В Кремле решение Евросоюза о потолке цен на российскую нефть назвали абсурдным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие действия «подстрекаются США» и могут оказать разрушительное влияние на будущее энергетических рынков, таким образом «навредив практически всем государствам».

Венгрия договорилась о поставках нефти и газа из России
Венгрия договорилась о поставках нефти и газа из России

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия Александр Новак Россия санкции нефть газ
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