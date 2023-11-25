«Газпром» сообщил о новом суточном рекорде поставок газа в Китай

Рекорд был зафиксирован в рамках поставок по «Силе Сибири». Ежегодный объем отправляемого в Китай газа согласно контракту — 38 млрд куб. м, до конца года действует соглашение о дополнительных поставках

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«Газпром» сообщил о новом рекорде по суточным поставкам в Китай в рамках двустороннего долгосрочного договора с госкомпанией CNPC.

«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — сказано в сообщении. Объем поставленного топлива не уточняется.

Согласно договору, который рассчитан на 30 лет, в год Китаю поставляют 38 млрд куб. м газа. Контракт подписали в 2014-м, «Сила Сибири» была запущена в 2019-м, пока газопровод не вышел на полную мощность. В октябре этого года «Газпром» и CNPC подписали соглашение о дополнительных поставках по «Силе Сибири» до конца 2023-го.

В прошлом году Москва и Пекин подписали еще один договор о газовых поставках — по «дальневосточному» маршруту в объеме 10 млрд куб. м в год. Сейчас трубопровод находится на стадии проектирования: в начале ноября стороны (в проекте также участвует PipeChina) на Петербургском международном газовом форуме достигли соглашения о взаимодействии при строительстве трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского Хулиня.

Россия и Китай также обсуждают проект трубопроводных поставок газа в объеме 50 млрд куб. м. через Монголию. Кроме того, сейчас «Газпром» направляет в Китай сжиженный природный газ с Сахалина и с комплекса «Портовая» на берегу Балтийского моря, один из маршрутов поставок — по Северному морскому пути.