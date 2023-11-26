Глава Минпромторга Чехии сообщил о поставках газа из России

Глава Минпромторга Чехии Сикела сообщил, что с октября некоторые трейдеры начали поставлять в страну российский газ. По его словам, Чехия преодолела зависимость от газа из России. Он предложил обсудить необходимость ограничений

Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press

С октября некоторые трейдеры начали импортировать в Чехию российский газ, к концу месяца его доля от общего объема поставок за текущий год составила 1,2%, заявил глава чешского министерства промышленности и торговли Йозеф Сикела со ссылкой на данные управления по регулированию энергетики.

В посте в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он отметил, что импорт российского газа в Евросоюз не попадает под санкции, поскольку некоторые страны пока не могут без него обойтись. В то же время, по мнению министра, следует информировать конечных потребителей, если они берут газ у закупающих российское топливо поставщиков.

«Эта ситуация не меняет того факта, что мы окончательно избавились от зависимости от российского газа. В свете последних событий необходимо рассмотреть вопрос о том, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наши действия по всему ЕС», — подчеркнул Сикела.

При этом главный экономист Trinity Bank и бывший член Национального экономического совета при правительстве Лукаш Кованда, ссылаясь на данные Eustream и Bloomberg, заявил, что до 40% импортируемого Чехией газа имеет российское происхождение, пишет echo24.cz. Эксперт по чешской газовой промышленности Михал Коцурек пояснил, что российский газ поступает в Чехию из Словакии.

Европа столкнулась с резким ростом цен на газ и другие энергоносители во второй половине 2021 года, когда на биржевых торгах они впервые превысили $2 тыс. за 1 куб. м. Проблема усугубилась на фоне военной операции на Украине и неопределенности с поставками российского газа.

В начале марта 2022 года Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российских энергоресурсов. Документ нацелен в первую очередь на снижение зависимости от российского газа. План предусматривал сокращение потребности стран ЕС в российском газе на две трети до конца 2022 года. Позднее ЕС сообщил о возможности отказаться от российских ресурсов за два года.

В рамках замещения российского трубопроводного газа ЕС в 2022 году резко увеличил закупки СПГ и по итогам года стал его крупнейшим покупателем в мире, обогнав Китай, Японию и Южную Корею. При этом экспорт СПГ в Евросоюз в прошлом году нарастили не только США (в 2,5 раза в сравнении с 2021-м), но и Россия (на 20% больше, чем годом ранее).

В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость ЕС от газа и нефти из России осталась в прошлом. По ее словам, Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев, но ЕС удалось компенсировать это другими источниками, включая поставки из США и Норвегии.