Новак оценил долю поставок российской нефти в Европу

На фоне санкций доля поставок в Европу сократилась примерно в десять раз. В 2023 году половина экспорта нефти и нефтепродуктов из России пришлась на Китай, а доля поставок в Индию за два года составила 40%, сообщил Новак

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По итогам 2023 года доля поставок российской нефти и нефрепродуктов в Европу от общего объема экспорта составит не более 4–5%, тогда как ранее Россия экспортировала около 40–45%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-премьера, в уходящем году до половины экспорта пришлось на Китай — 45–50%. Еще одним основным партнером России он назвал Индию, куда ранее «практически не было поставок». «За два года общая доля поставок в Индию составила около 40%», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Российское правительство и нефтекомпании переориентируют поставки энергоресурсов в Азию на фоне санкционных ограничений из-за военных действий на Украине. Евросоюз ввел эмбарго на российские нефть и нефтепродукты (оно не касается сырой нефти, которая поступает в страны ЕС по нефтепроводу «Дружба» — по южной ветке она продолжает идти в направлении Чехии, Словакии и Венгрии), а затем и ценовой потолок на них. На сырую нефть лимит установили в $60 за баррель, на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Москва считает санкции незаконными, в ответ она отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен. Новак называл введение предельной цены неэффективным инструментом, заявив, что от него страдают конечные потребители. «На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется по рыночным ценам — выше потолка», — говорил он.

В апреле Новак заявил, что в 2022 году Россия перенаправила с Запада на Восток 40 млн т поставок нефти и нефтепродуктов из 220 млн т поставляемых ранее. В нынешнем году снижение поставок на Запад составит 140 млн т, предположил он тогда.

Индия с января по сентябрь 2023 года закупила 69 млн т российской нефти, сообщал Reuters со ссылкой на Минторг страны. В ноябре поставки выросли на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Что касается Китая, по данным Главного таможенного управления, Россия за период январь—ноябрь этого года поставила стране 97,5 млн тонн нефти, что на 22% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия занимает первое место в мире по объемам поставок нефти в Китай.