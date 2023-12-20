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Война санкций ,  
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В «Транснефти» назвали две страны ЕС, которые просят нефть из России

Токарев: Чехия и Словакия просят Брюссель оставить поставки нефти из России
Сюжет
Война санкций
Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти, поэтому просят Брюссель о сохранении ее поставок, заявил президент «Транснефти» Николай Токарев
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Чехия и Словакия просят Брюссель о сохранении поставок нефти из России, так как не смогут без нее существовать, заявил президент «Транснефти» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

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Фото:Vassilis Triandafyllou / Reuters

«И Чехия, и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников», — сказал Токарев.

По его словам, Чехия имеет возможность принимать ограниченные поставки со стороны Италии через другой нефтепровод, однако, как утверждает Токарев, в целом без российской нефти Прага не сможет существовать.

Евросоюз в декабре 2022 года ввел эмбарго на поставки нефти по морю в свои страны, которое с февраля 2023 года распространилось и на нефтепродукты. При этом трубопроводные поставки по нефтепроводу «Дружба» разрешены, а для некоторых европейских государств сделали исключения. Так, например, ввоз российской сырой нефти и экспорт продуктов ее переработки разрешен в Венгрии, Болгарии и Словакии. Чехия при этом могла получать топливо из Словакии до 5 декабря 2023 года.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз продлил на один год срок действия исключений на импорт нефти из России. Таким образом, Словакия в течение этого времени сможет экспортировать в Чехию топливо, произведенное на ее нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft из российской нефти.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Чехия Словакия «Транснефть» Николай Токарев ЕС Евросоюз
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