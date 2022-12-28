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Кремль назвал условие для запрета поставок нефти по заключенным сделкам

Песков: указ Путина об ответе на потолок цен на нефть может затрагивать заключенные сделки
Дмитрий Песков заявил, что положения указа президента от ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть могут применяться и к уже действующим контрактам, если в них упоминается этот потолок
BRENT BRENT $84,07 -1,72%
Фото: Татьяна Меель / Reuters
Фото: Татьяна Меель / Reuters

Указ президента Владимира Путина об ответе на введение потолка цен на российскую нефть распространяется и на уже заключенные контракты, если в них есть ссылка на это ограничение. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если там содержится ссылка на некий «потолок цены», то конечно [распространяется]. Это [введение потолка цен на нефть] является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

По словам представителя Кремля, Россия не обсуждала введение ограничений с ОПЕК+, однако находится с группой в постоянном контакте. «Это суверенное право России — отвечать на такие нелегитимные и абсолютно абсурдные меры, так называемый потолок цен. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», — отметил Песков.

Также, по его словам, в Москве изучают ситуацию вокруг возможного введения западными странами потолка цен на российский газ, но о возможных шагах говорить пока преждевременно. «Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется. Далее, разумеется, после того как анализ будет завершен, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги», — сказал Песков.

Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Запрет на поставки нефти действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года. Исключения могут быть сделаны по решению президента.

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Ограничения цен на нефть российского производства на уровне $60 за баррель вступили в силу 5 декабря. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Кроме того, начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. Аналогичный запрет в отношении нефтепродуктов начнет действовать с 5 февраля 2023 года.

После подписания указа стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86% и достигала к 19.30 мск $85,48 за баррель. На таких уровнях Brent в последний раз торговалась 5 декабря текущего года. К 22:08 мск рост цены Brent замедлился до 0,48%, а контракт торговался на уровне $84,32 за баррель.

На прошлой неделе страны ЕС официально утвердили потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Предельные цены начнут действовать с февраля 2023 года. Ранее Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять углеводороды в страны, которые введут потолок цен.

Вице-премьер России Александр Новак, комментируя введение потолков цен на российские энергоносители, заявил, что санкции провоцируют долгосрочный кризис и дефицит газа в Европе. По его словам, решение о введении потолка цен на газ показывает, что власти ЕС «руководствуются не экономическим здравым расчетом», а «заигрывают со своими избирателями», получая сиюминутные политические выгоды, но не экономические. Новак указал на ограниченность ресурсов и краткосрочность роста добычи газа в Норвегии и Великобритании и добавил, что поставки СПГ в ЕС могут быть нестабильны.

Кремль назвал условие для запрета поставок нефти по заключенным сделкам
Кремль назвал условие для запрета поставок нефти по заключенным сделкам

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