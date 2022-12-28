Кремль назвал условие для запрета поставок нефти по заключенным сделкам

Дмитрий Песков заявил, что положения указа президента от ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть могут применяться и к уже действующим контрактам, если в них упоминается этот потолок

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Указ президента Владимира Путина об ответе на введение потолка цен на российскую нефть распространяется и на уже заключенные контракты, если в них есть ссылка на это ограничение. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если там содержится ссылка на некий «потолок цены», то конечно [распространяется]. Это [введение потолка цен на нефть] является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

По словам представителя Кремля, Россия не обсуждала введение ограничений с ОПЕК+, однако находится с группой в постоянном контакте. «Это суверенное право России — отвечать на такие нелегитимные и абсолютно абсурдные меры, так называемый потолок цен. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», — отметил Песков.

Также, по его словам, в Москве изучают ситуацию вокруг возможного введения западными странами потолка цен на российский газ, но о возможных шагах говорить пока преждевременно. «Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется. Далее, разумеется, после того как анализ будет завершен, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги», — сказал Песков.

Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Запрет на поставки нефти действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года. Исключения могут быть сделаны по решению президента.

Ограничения цен на нефть российского производства на уровне $60 за баррель вступили в силу 5 декабря. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Кроме того, начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. Аналогичный запрет в отношении нефтепродуктов начнет действовать с 5 февраля 2023 года.

После подписания указа стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86% и достигала к 19.30 мск $85,48 за баррель. На таких уровнях Brent в последний раз торговалась 5 декабря текущего года. К 22:08 мск рост цены Brent замедлился до 0,48%, а контракт торговался на уровне $84,32 за баррель.

На прошлой неделе страны ЕС официально утвердили потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Предельные цены начнут действовать с февраля 2023 года. Ранее Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять углеводороды в страны, которые введут потолок цен.

Вице-премьер России Александр Новак, комментируя введение потолков цен на российские энергоносители, заявил, что санкции провоцируют долгосрочный кризис и дефицит газа в Европе. По его словам, решение о введении потолка цен на газ показывает, что власти ЕС «руководствуются не экономическим здравым расчетом», а «заигрывают со своими избирателями», получая сиюминутные политические выгоды, но не экономические. Новак указал на ограниченность ресурсов и краткосрочность роста добычи газа в Норвегии и Великобритании и добавил, что поставки СПГ в ЕС могут быть нестабильны.