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Новак предупредил о дефиците газа в Европе из-за санкций

Вице-премьер Новак: санкции ЕС провоцируют долгосрочный кризис и дефицит газа в регионе
В этом году европейцам пришлось сократить потребление газа на 40–50 млрд куб. м за счет закрытия предприятий по производству удобрений, газохимии, металлургии и «это только начало», сказал Новак
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Решение ЕС ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют долгосрочный кризис и дефицит газа в регионе. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС.

По его словам, решение о введении потолка цен на газ показывает, что власти ЕС «руководствуются не экономическим здравым расчетом», а «заигрывают со своими избирателями», получая сиюминутные политические выгоды, но не экономические.

«Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — заметил он.

Новак указал на ограниченность ресурсов и краткосрочность роста добычи газа в Норвегии и Великобритании и добавил, что поставки СПГ в ЕС могут быть нестабильны.

Вице-премьер также назвал два фактора, повлиявших на то, что сейчас в Евросоюзе наблюдается относительно спокойная ситуация с газом и нет резкого дефицита.

«Локдауны в Китае сдержали рост спроса, а теплая погода снизила в Европе объемы потребления. Однако даже несмотря на это, европейцам пришлось сократить потребление газа в этом году на 40–50 млрд куб. м газа за счет закрытия предприятий по производству удобрений, газохимии, металлургии», — подчеркнул вице-премьер, заверив, что «это только начало».

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Евросоюз 19 декабря согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ограничения нарушением рыночного процесса ценообразования. «Посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», — заявил пресс-секретарь президента.

Он заверил, что Россия примет ответные меры на ограничение цен на свои нефть и газ, пока они прорабатываются.

Российский лидер Владимир Путин подписал 22 декабря указ, запрещающий «Газпрому» совершать закупки газа у совместных предприятий с европейскими Wintershall и OMV выше установленной цены. В Кремле заверили, что он не связан с потолком цен на газ.

Речь в нем идет об оплате поставок газа и услуг участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения по цене выше установленной правительством.

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