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Новак оценил потери газового экспорта в 2022 году

Вице-премьер Новак: экспорт газа из России по итогам 2022-го снизится примерно на четверть
«Газпром» GAZP ₽162,18 +0,8% Купить
Фото: George Frey / Getty Images
Фото: George Frey / Getty Images

По итогам этого года экспорт российского газа снизится примерно на четверть, а его добыча уменьшится на 12% по сравнению с 2021-м, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС.

«Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры», — пояснил он. При этом, по словам Новака, производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырастет более чем на 8,7%.

В 2021 году добыча газа составила 763 млрд куб. м, экспорт — 250 млрд куб. м, указывает агентство.

Вице-премьер добавил, что экспорт нефти по итогам года увеличится на 7,5%, до 242 млн т. Ее переработка снизится почти на 3%, однако выпуск бензина вырастет более чем на 4%, дизтоплива — почти на 6%, отметил он.

Экспорт угля также ожидает снижение на 8,4%, потребление топлива на внутреннем рынке вырастет на 6,8%, а объемы его добычи сохранятся на уровне прошлого года. Что касается электроэнергетики, то ее производство вырастет на 0,8%, а потребление — на 1,6%.

По словам Новака, страны Евросоюза в этом году нарастили импорт российского СПГ: всего ими за 11 месяцев импортировано 19,4 млрд куб. м, а в конце года этот показатель, как ожидается, достигнет 21 млрд куб. м.

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По данным Financial Times, ЕС за первые десять месяцев этого года импортировал 17,8 млрд куб. м СПГ из России, что на 42% больше показателей аналогичного периода за прошлый год. Почти весь объем в этом году предназначался для Бельгии, Франции, Нидерландов и Испании.

«Газпром» сообщал, что с 1 января по 15 декабря 2022 года, по предварительным данным, добыча газа составила 394,1 млрд куб. м, что на 19,6% (на 96,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Экспорт топлива в страны дальнего зарубежья составил 97,8 млрд куб. м — на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года, добавила компания.

Евросоюз 19 декабря согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать 15 февраля 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал потолок нарушением рыночного процесса ценообразования и заверил, что Москва примет ответные меры.

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