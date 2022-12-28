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Аналитики оценили вклад энергокризиса в сокращение экономики ЕС

Эксперты FT: энергокризис приведет к сокращению экономики ЕС в 2023 году на 0,01%
Европейский регулятор ожидает роста экономики в следующем году на 0,5%. Опрошенные FT экономисты считают, что ВВП Евросоюза незначительно, но сократится, а рецессия уже началась. Они указали на важность поставок российского газа
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Экономика Евросоюза сократится в следующем году чуть менее чем на 0,01%, поскольку высокая инфляция и потенциальный дефицит энергии грозят падением объемов производства и ухудшением ситуации на рынке труда, считают 37 опрошенных Financial Times (FT) экономистов.

Эта оценка более пессимистичная, чем по прогнозам Еврокомиссии и Европейского центробанка (ЕЦБ), которые в 2023 году ожидают роста экономики на 0,3 и 0,5% соответственно.

Большинство (90%) опрошенных FT аналитиков сочли, что европейская экономика уже в рецессии, но Европа при этом пережила худший период энергетического кризиса, отметив, что теплая осень позволила сохранить запасы в газовых хранилищах.

У европейских стран получилось снизить свою энергозависимость от России благодаря поставкам из Норвегии, США и государств Ближнего Востока, а также использованию альтернативных источников энергии. Однако, подчеркивают экономисты, в случае полного прекращения поставок из России важнейшие газовые хранилища будет намного сложнее пополнить перед следующей зимой.

«Дополнительные перебои с поставками или особенно холодная зима могут привести к возобновлению напряженности и очередному росту цен, что приведет к новому раунду адаптации и разрушению спроса», — заявил изданию экономист Morgan Stanley Кьяра Зангарелли.

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Годовая инфляция в Еврозоне в июле выросла до 8,9%, в октябре составила 10,6%, а в ноябре несколько снизилась — до 10.1%.

В ЕЦБ ожидают, что Центробанки стран Европы, вероятно, столкнутся из-за инфляции с высоким коэффициентом потерь (показатель раскрывает, насколько регуляторы отдельных стран готовы замедлить темпы экономического роста и создания новых рабочих мест, чтобы снизить инфляцию). Инфляция к концу 2024 или 2025 года вернется к целевым 2%, уверены в немецком и французском ЦБ.

Проблемы испытывают и в Великобритании: промышленники королевства увидели риск потери десятилетия экономического роста.

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