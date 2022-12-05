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Центробанки ФРГ и Франции пообещали снизить инфляцию до 2% за три года

Центробанки ФРГ и Франции пообещали снизить инфляцию до 2% до конца 2025 года
Немецкий и французский регуляторы взяли обязательство снизить инфляцию в пять раз за два-три года. Годовая инфляция в октябре в Еврозоне выросла до 10%, в ноябре снизилась до 10%. В ЕЦБ думают над повышением ключевой ставки
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Уровень инфляции в Германии и Франции вернется к целевому показателю в 2% к концу 2024 или 2025 года, заявили президент Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало. Они пообещали это в совместном заявлении на немецком канале Phoenix, пишет Bloomberg.

«Мы вернем инфляцию к 2% к концу 2024 или 2025 года. Это не просто прогноз, проектировка. Это обязательство», — подчеркнул Виллерой.

Он отметил, что ужесточение политики Европейского Центробанка (ЕЦБ) позволит сдержать рост цен, который сейчас превышает целевой показатель в пять раз (около 10%). На вопрос о том, как долго будут расти процентные ставки, он ответил: «Столько, сколько необходимо».

«Особая ситуация есть особая ситуация, но в какой-то момент она заканчивается», — сказал Нагель. «Сигналом фискальной политики явно должно быть возвращение к долговому тормозу» (мера по снижению темпов наращивания государственного долга. — РБК) и соблюдение европейских фискальных правил, — сказал Нагель.

Годовая инфляция в Еврозоне в июле выросла до 8,9%, в октябре составила 10,6%, а в ноябре несколько снизилась — до 10%.

Европейский Центробанк повысил процентные ставки в общей сложности на 200 базисных пунктов с июля (тогда ее повысили впервые за 11 лет), следующее заседание состоится в декабре. Ожидается, пишет Bloomberg, что чиновники снова повысят процентную ставку и согласуют условия сокращения облигаций примерно на €5 трлн. В ЕЦБ пока не определились, повышать в третий раз подряд на 75 базисных пунктов или на пол-пункта. Нагель отметил, что европейский регулятор будет оперировать последними данными и прогнозами на ближайшие три года, чтобы принять решение.

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Центробанки европейских государств скорее всего столкнутся из-за инфляции с высоким коэффициентом потерь (показатель раскрывает, насколько регуляторы отдельных стран готовы замедлить темпы экономического роста и создания новых рабочих мест, чтобы снизить инфляцию), считают в ЕЦБ. «Глобализация инфляции» усложняет контроль регуляторов за ростом цен, не следует недооценивать ее «стойкость», призвала член управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель.


 

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