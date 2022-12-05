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Промышленники Британии увидели риск «потерянного десятилетия» в экономике

Власти Британии не вкладывают в капитал столько, сколько другие страны G7, это грозит экономическим отставанием, указали в конфедерации промышленников. Там уверены, что страну ждет вторая по величине рецессия после Германии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Великобритания потеряет десятилетие экономического роста, если правительство королевства не примет меры по налоговым льготам, сокращению рабочей силы, а также по соглашению о торговле Ирландии и Северной Ирландии, предупредили в Конфедерации британской промышленности (CBI), пишет Bloomberg.

Организация заявила, что Великобритания уже впала в «короткую и неглубокую» рецессию, из-за чего инвестиции в бизнес останутся на 9% ниже уровне трехлетней давности — 2019 года. Производительность при этом к 2024 году окажется на 2% ниже динамики, сложившейся до распространения коронавируса.

«Великобритания не вкладывает столько, сколько должна, по сравнению с нашими конкурентами из G7 в капитал, людей и идеи», — сказал генеральный директор CBI Тони Данкер, отметив, что пока у властей Великобритании нет плана действий.

Британские предприятия видят возможности для роста, однако отсутствие «причин верить» вынуждает их приостановить инвестиции в следующем году предупредил он. Данкер считает, что если правительство королевства не примет меры, «мы увидим потерянное десятилетие роста». В CBI полагают, что Великобританию ждет вторая по величине рецессия среди крупнейших экономик после Германии.

В начале ноября Банк Англии провел крупнейшее повышение ключевой процентной ставки за 33 года, подняв ее на 75 базисных пунктов — с 2,25% до 3% годовых. более масштабного разового повышения ставки не случалось с 1989 года, когда ставка ЦБ была увеличена сразу на 1 п.п. При этом размер ставки достиг максимума с ноября 2008 года.

Регулятор повысил ставку в рамках мер по сдерживанию инфляции, темпы которой достигли исторических максимумов за 40 лет, инфляция в королевстве в сентября выросла до 10,1%. Банк Англии ожидает, что ВВП страны сократится примерно на 0,75% во втором полугодии 2022 года, отчасти отражая сокращение реальных доходов из-за более высоких мировых цен на энергоносители и рыночные товары.

В Еврозоне инфляция в ноябре составила 10% после 10,6% в октябре. В немецком и французском регуляторах пообещали, что инфляция будет снижена за два-три года до целевых 2%. «Это не просто прогноз, проектировка. Это обязательство», — подчеркнули президент Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало.

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