В ЕЦБ призвали «пожертвовать» экономическим ростом для борьбы с инфляцией

Экономист из ЕЦБ заявила о необходимости повышать ставки, несмотря на угрозу безработицы и замедления экономического роста. По ее словам, коэффициент потерь должен превысить уровень 1980-х, когда инфляция тоже была высокой

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Центробанки европейских стран, вероятно, столкнутся с высоким коэффициентом потерь из-за инфляции, заявила член управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель, передает Financial Times. Коэффициент потерь показывает, насколько ЦБ отдельных стран готовы замедлить темпы экономического роста и создания новых рабочих мест, чтобы снизить инфляцию.

По словам Шнабель, эта величина вскоре будет выше, чем в 1980-х. Она отметила, что «глобализация инфляции» усложняет контроль регуляторов за ростом цен. Экономист призвала не недооценивать «стойкость инфляции» и приложить все усилия, чтобы как можно скорее привести ее к целевому уровню.

Глава французского центробанка Франсуа Вильруа де Гало согласился с необходимостью жесткой кредитно-денежной политики, но не увидел нужды в повышении ставки ЕЦБ на ближайшем заседании и рекомендовал повременить со «следующим значительным шагом» до сентября. По мнению Вильруа де Гало, регулятор готов поднять ставки выше нейтрального уровня (по его оценкам, это 1–2%), на котором они не тормозят экономический рост, но и не способствуют ему.

Годовая инфляция в Еврозоне в июле выросла до рекордных 8,9% (таргет ЕЦБ — 2%). Как отмечает Financial Times, по прогнозам инфляция в августе может достичь 9%.

В июле ЕЦБ впервые за 11 лет поднял базовую ставку — на 50 б.п., до 0,5%.