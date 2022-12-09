Подорожавшие овощи и фрукты разогнали инфляцию до максимума за полгода

В ноябре цены в России выросли почти на 0,4% — самый высокий показатель с апреля. Драйверами инфляции стали овощи и фрукты, особенно огурцы, помидоры и апельсины. После удешевления в октябре резко подскочили цены и на авиабилеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам ноября инфляция в России составила 0,37% за месяц и почти 12% в годовом выражении, сообщил Росстат. Как отметили в ведомстве, значительное влияние на динамику цен оказало удорожание плодоовощной продукции. Инфляция в этой категории в октябре составила 5,6% за месяц.

Инфляция ускоряется с сентября после снижения цен на протяжении всего лета.

К ноябрю в ценах на сельскохозяйственную продукцию обычно нивелируется эффект сбора урожая, когда товара много и он продается по более низким ценам. Однако в ноябре прошлого года категория овощей и фруктов подорожала значительно меньше — на 0,7%. Впрочем, в ноябре 2020 года был зафиксирован почти такой же рост, как в этом году, — плюс 6%.

Что подорожало и подешевело

Как показала ноябрьская статистика, среди продуктов питания самым подорожавшим товаром стали огурцы — цены на них выросли на 32,5%. В некоторых регионах рост цен на этот овощ оказался двукратным. По данным Росстата, в 24 субъектах страны огурцы подорожали в диапазоне от 40 до 132%. На 16,9% дороже стали помидоры, на 9% — апельсины. Также выросла стоимость винограда (плюс 3,7%) и бананов (плюс 2,6%).

При этом примерно на 4% снизились цены на гречку и сахар. Также среди подешевевших продуктов — лимоны, подсолнечное масло, замороженные ягоды.

Ускорилось подорожание дизельного топлива. Если в октябре оно выросло в цене на 1,1%, то в ноябре — уже на 2,9%.

В категории услуг больше всего увеличились цены на авиаперелет экономклассом — на 13,8%. В прошлом месяце цены на билеты, напротив, снизились (на 0,5%).

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки в ОАЭ — на 12,3% и в Египет — плюс 10,5%.

Кроме того, по итогам месяца на 7,8% подорожала пересылка простого письма внутри России. «Почта России» с 18 ноября подняла тарифы на отправление писем некоторых категорий и бандеролей.

В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, а по итогам уходящего года она может составить 12,2%, заявил 9 декабря президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

С 1 декабря были повышены тарифы на ЖКХ в пределах 9%, что уже отразилось в недельных данных по инфляции с 29 ноября по 5 декабря. Она выросла на 0,58%, что стало максимумом с начала апреля.