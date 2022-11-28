Эксперты описали новые схемы выплаты зарплат сотрудникам за рубежом

Проблемы с переводами на фоне санкций и экономический спад заставили работодателей менять схемы перечисления зарплат. Популярной стала опция выплаты для уехавших работников через третьих лиц за комиссию, рассказали эксперты

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Западные санкции против российского финансового сектора, валютные ограничения, а также общий экономический спад заставляют работодателей по-другому структурировать схемы трудовых отношений с находящимися за рубежом сотрудниками, рассказали РБК юристы и эксперты по рынку труда.

Например, компании, чьи работники уехали за границу, по-разному решают вопросы с перечислением зарплат таким сотрудникам: одни ничего не меняют и продолжают перечислять оплату работающим дистанционно на карты зарплатного банка, другие позволяют им поменять банк, еще одно решение — заключение агентского договора с третьим лицом, которое становится посредником между работодателем и сотрудником в выплате зарплаты.

Другая проблема, связанная с релоцированными сотрудниками, — потенциальная потеря ими налогового резидентства России при длительном (более полугода) нахождении за границей.

Эксперты также обращают внимание на разные схемы выплаты зарплат работающим в России, которые могут применять работодатели в целях налоговой оптимизации.

Схемы получения доступа к зарплате для релоцировавшихся

Официальных оценок того, сколько россиян переехали за границу после начала спецоперации, нет. Судя по сообщениям миграционных властей стран, куда массово въезжали граждане России, совокупно речь идет о сотнях тысяч человек. Так, только в сентябре в Казахстан уехали около 200 тыс. россиян, в Грузию — 70 тыс. и в Армению — 60 тыс., подсчитывали в британской компании Oxford Economics.

Значительная часть уехавших продолжили работать на российские компании удаленно и получать зарплату на российские карты. Однако теперь у граждан России существуют проблемы с доступом к денежным средствам за границей.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Две другие платежные системы, карты которых могут выпускать российские банки, — национальная «Мир» и китайская UnionPay — работают за рубежом с ограничениями. Карты UnionPay работают в 180 странах, но их прием обеспечен в основном в самых туристических местах, а некоторые европейские банки отключили от обслуживания все российские карты вне зависимости от платежной системы.

Карты «Мир» работали в десяти государствах — в основном это СНГ и популярные у российских туристов страны. В сентябре Минфин США предупредил иностранные банки о рисках ввода санкций против них за сотрудничество с российской платежной системой «Мир», после этого многие зарубежные кредитные организации начали останавливать прием этих карт. Например, банки Турции полностью перестали обслуживать карты «Мир», но они по-прежнему продолжают работать в Казахстане, Таджикистане, Вьетнаме, Армении, Киргизии и Белоруссии, однако теперь их обслуживает меньшее число банков и ими практически нельзя расплатиться в торговых точках. Также некоторые банки принимают только те карты «Мир», которые выпустили неподсанкционные российские банки.

За рубежом «Мир» можно использовать для снятия наличных в банкоматах. Деньги сразу конвертируются в местную валюту. Затем их можно «закинуть» через банкомат на иностранную карту либо пользоваться наличными.

Одним из самых рабочих способов получения доступа к своей зарплате для россиян за границей может быть перевод средств с российской карты за рубеж с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и т.п. Отправленные через них деньги можно получить на карту иностранного банка или наличными в отделении банка — партнера системы. Также можно отправить деньги с российского на иностранный счет с помощью системы SWIFT или корреспондентских счетов. Последние варианты подходят не всем российским банкам, так как кредитные организации под санкциями столкнулись с отключением от SWIFT и корреспондентских счетов в зарубежных банках-партнерах. Например, ЕС отключил от SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Если зарплатная карта выпущена подсанкционным банком, то для обхода возникших ограничений россияне сначала могут перевести деньги на свой счет в российском банке не под санкциями, а потом отправить с него средства на иностранную карту. При этом у некоторых банков под санкциями работают трансграничные переводы в дружественные страны.

«Мы разрешаем сотрудникам менять банк для получения заработной платы. Это делается в том случае, если банк, куда переводилась зарплата прежде, находится под санкциями и переводы могут быть затруднены», — приводит пример работы своей компании руководитель кадровой службы «СКБ Контур» Эльмира Ямилова. Она добавляет, что если в стране пребывания сотрудника действует филиал или представительство «Контура», то зарплата выплачивается работнику от дочернего юрлица на местные счета. «Сотрудник сразу получает деньги на свою карту и может тратить их по своему усмотрению, как и прежде», — описывает HR-специалист.

«Проживающие в недружественных странах сотрудники делают так: с российской карты переводят деньги через приложение на белорусскую карту системы «Мир» (в Белоруссии также выпускаются карты «Мир». — РБК), а затем через приложение белорусского банка — на белорусскую Visa или Mastercard, которой можно пользоваться в той же Черногории», — описал еще один способ получения зарплаты источник РБК, знакомый с использованием схемы. Международные платежные системы не объявляли об уходе из Белоруссии.

Для того чтобы избежать связанных с банковскими картами проблем, работодатели могут использовать компанию-агента, которая будет от их имени выплачивать зарплату, рассказывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Заключается договор об агентских функциях с компанией, которая является резидентом другой страны. На ее счет перечисляются зарплатные средства, и за определенную комиссию она расплачивается с российскими работниками», — пояснил он.

Способы налоговой оптимизации

Санкционные ограничения создали ситуацию, когда компании, с одной стороны, боятся случайно нарушить законодательство, проводя расчеты с другими странами, а с другой — хотят оптимизировать налоговые издержки, отмечает руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова. Возможно, некоторые компании считают оптимальным выходом использование альтернативных схем вместо обычных трудовых отношений с уехавшими сотрудниками, но такие схемы могут вызвать вопросы у проверяющих органов, рассуждает юрист.

Финансовая сторона вопроса — в том, что за уехавших сотрудников до того, как они потеряют налоговое резидентство России, и при условии, что сотрудник не уведомлял компанию о релокации, страховые взносы и налоги продолжает платить российский работодатель. После потери сотрудником резидентства (если человек пребывает в другой стране более 183 дней в течение одного года) работодатель должен перестать быть налоговым агентом, обязанность уплачивать НДФЛ утрачивается.

В конце июля Минфин предложил поправки в Налоговый кодекс, которые обязывают россиян, пробывших более полугода за границей, но работающих дистанционно на Россию, платить НДФЛ не 13% (или 15% при зарплате от 5 млн руб. в год), а 30% — такой является ставка подоходного налога для источников за пределами России. В конце октября в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов говорил, что считает такой подход «справедливым». Однако спустя месяц министр заявил, что Минфин все же склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13% и что этот вопрос прорабатывается в парламенте.

Чтобы обезопасить себя от налоговых издержек и сэкономить на страховых взносах, компании могут применять следующие варианты оптимизации, перечисляет Сафонов.

Оформление работников по договору с частным агентством занятости. Работник официально числится в агентстве занятости или в аффилированном лице, а фактически работает на другую компанию. Часто в таких случаях вбелую платится лишь МРОТ, а остальное — «в конверте», что помогает экономить на налогах и взносах, объясняет эксперт.

Заем работнику от работодателя вместо зарплаты. «Заем можно списать как расходы компании и не учитывать в налоговой базе для налога на прибыль; с займа в отличие от зарплаты не нужно платить страховые взносы», — указывает Сафонов.

«Заем можно списать как расходы компании и не учитывать в налоговой базе для налога на прибыль; с займа в отличие от зарплаты не нужно платить страховые взносы», — указывает Сафонов. Предоставление работнику неоплачиваемого отпуска с выплатой бонуса. Схема могла использоваться во время мобилизации, когда работодателям стали приходить повестки для вручения сотрудникам, добавляет Акимова. При этом с бонуса также не нужно платить страховые взносы, отмечает Сафонов.

Если эти схемы применяются не в массовом порядке, а точечно и аккуратно, комбинируются с традиционными способами оплаты труда, то риски их использования минимальны, особенно в условиях моратория на плановые проверки, полагает Акимова. Однако компания все же должна быть готова обосновать целесообразность применения той или иной схемы в контролирующем органе, если он все-таки начал проверку, предупреждает юрист.