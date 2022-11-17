Эксперты назвали самые популярные сферы у малого бизнеса на фоне санкций

В санкционный кризис малый и средний бизнес сменил отраслевые приоритеты. МСП стали больше регистрироваться в строительстве, оптовой торговли и ИТ, но потеряли интерес в том числе к «традиционной» для себя сфере розничной торговли

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Санкционное давление на Россию и ухудшение экономической ситуации не привели к заморозке создания новых бизнесов: среднее ежемесячное количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), регистрируемых в марте—сентябре 2022 года, оказалось выше «досанкционных» показателей — на 20% больше, чем в январе—феврале, и на 39% больше, чем средний показатель за весь 2021 год. Такие данные на основе статистики ФНС получили в СПАРК (группа «Интерфакс»). Исследование есть в распоряжении РБК.

Но экономические вызовы подтолкнули предпринимателей к уточнению отраслевых приоритетов. Около половины зарегистрированных с марта МСП выбрали сферы строительства и оптовой торговли, а также информационных технологий (ИТ).

Больше всего потеряли популярность у МСП отрасли торговли автотранспортными средствами, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также розничная торговля.

Исследование СПАРК проводилось на множестве юрлиц-МСП, без индивидуальных предпринимателей.

Перераспределение отраслевых приоритетов эксперты объясняют экономическими закономерностями и присущей МСП гибкостью: предприниматели идут туда, где есть спрос и поддержка государства. Некоторые сферы остаются «закрытыми» для МСП, поскольку они монополизированы крупным бизнесом.

Какие отрасли стали популярнее у МСП

Промежуточные итоги 2022 года показывают, что малый и средний бизнес достаточно оперативно реагирует на изменения в бизнес-среде в начальный период экономической трансформации, отмечается в исследовании. В частности, адаптация проявляется в выборе отраслей для осуществления деятельности. В марте—сентябре на 24% выросло среднее ежемесячное число регистраций МСП в сфере строительства относительно уровня января—февраля и на 28% — в сфере оптовой торговли. А самый большой всплеск произошел в секторе ИТ — плюс 81%, следует из представленных СПАРК данных.

Также каждая из этих трех отраслей увеличила долю в общем числе регистраций МСП в марте—сентябре по сравнению с 2021 годом. Больше всего это удалось строительству — плюс 5 п.п. и оптовой торговле — плюс 1,5 п.п. В результате на эти два сектора пришлась почти половина всех новых регистраций в марте—сентябре — 23,3 и 23,8% соответственно.

Сегодня строительный сектор предоставляет благоприятные возможности для развития МСП, констатируют авторы исследования. Существенная государственная поддержка (льготная ипотека, финансирование крупных инфраструктурных проектов, стимулы для регионального строительства, упрощение регулирования и пр.) сделала строительный сектор одним из драйверов экономики. «Продолжался быстрый рост жилищного строительства, которое обеспечивает большую часть договоров строительного подряда. При этом ввод в действие жилых домов увеличился в 1,3 раза. Сектор продолжает оставаться прибыльным, его финансовый результат (доналоговая прибыль минус убыток) в 4,2 раза превышал уровень прошлого года по итогам восьми месяцев 2022 года», — отмечается в обзоре. Исторически строительство зданий является самой востребованной отраслью среди юридических лиц — субъектов МСП.

Быстрый рост регистраций МСП в секторе оптовой торговли стимулировался нарушением сложившихся логистических цепочек и возникновением дефицита некоторых видов сырья, материалов и оборудования на фоне санкций, допускают аналитики. В разрезе сегментов оптовой торговли больше всего выросло среднемесячное число регистраций МСП в торговле строительными материалами, сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, химическими продуктами.

По данным единого реестра субъектов МСП, который ведет ФНС, на 10 ноября «строительство жилых и нежилых зданий» и «оптовая торговля неспециализированная» входят в топ-10 самых популярных сфер деятельности у малых и средних предпринимателей (включая ИП) по ОКВЭД с долей 15 и 7% соответственно. За год эти показатели не изменились.

Третьим приоритетом для МСП, по материалам СПАРК, стал сектор информационных технологий. Доля сектора в числе новых регистраций гораздо меньше строительства и оптовой торговли (4,1%) в марте—сентябре. Однако и она увеличилась (плюс 0,8 п.п. к январю—февралю) благодаря системе государственной поддержки ИТ-сектора (налоговые льготы, гранты, льготная ипотека и пр.).

Какие секторы наименее привлекательны

После начала ввода жестких санкций в конце февраля доля в общем числе регистраций МСП больше всего упала в сфере торговли транспортными средствами. К 2021 году изменение доли составило минус 4,3 п.п. (до 2,9%), а по среднемесячному показателю к уровню января—февраля 2022 года число регистраций снизилось на 26%. Причины — обострение проблем в автомобилестроении из-за нарушения поставок комплектующих, сокращение импорта готовых машин, уход западных компаний с рынка.

На втором месте по темпам спада числа регистраций — профессиональная, научная и техническая деятельность. Доля сократилась на 1,5 п.п., до 7,4%. Больше всего позиции ослабила сфера архитектуры и инженерно-технического проектирования. В то же время в области права, бухгалтерского учета, консультирования, научных исследований снижения не произошло. А в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) зафиксирован всплеск регистраций МСП. По-видимому, он стимулировался потребностями ускоренного импортозамещения по широкому спектру продукции и технологий, поясняют авторы исследования.

Кроме того, теряет популярность для регистрации МСП сфера розничной торговли. Доля новых регистраций упала на 0,7 п.п., до 6% в марте—сентябре. По данным ФНС, виды деятельности, относящиеся к розничной торговле, являются одними из самых популярных у МСП в целом. Однако за год их доля сократилась. Если на 10 ноября 2021 года на три ОКВЭДа приходилось 27% всех субъектов, то через год — 24% и уже на два вида деятельности. Третий ОКВЭД — «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» (к ней относятся универсальные магазины с широким ассортиментом товаров) — выпал из топ-10, хотя в нем увеличилась доля торговли по почте и с помощью интернета (ОКВЭД 47.91).

МСП теряют интерес к розничной торговле, потому что на рынке монопольное положение стараются занять торговые сети, которые могут позволить себе держать низкую торговую надбавку, отмечает профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. «Новым предприятиям сложно стать прибыльными в секторе розничной торговли в отличие от оптовой торговли, где на фоне роста параллельного импорта и дефицита некоторых видов продукции появляется возможность для значительного повышения прибыльности», — говорит он. Как убежден эксперт, «малый бизнес создается там и тогда, где и когда он видит для себя перспективы».

МСП очень гибкое и перетекает туда, где есть платежеспособный спрос, добавляет президент «Опоры России» Александр Калинин.

Что нужно сделать для малого и среднего бизнеса

Анализ статистики новых регистраций МСП за три квартала 2022 года показывает, что санкционное давление и ухудшение экономических условий не только не привели к свертыванию малого и среднего бизнеса, но и создали новые ниши для ускоренного развития частного предпринимательства в России, делают вывод специалисты СПАРК.

Тем не менее важно отслеживать снижение интереса бизнеса к ряду важных отраслей, что позволит минимизировать потенциальное негативное влияние этой тенденции на некоторые рынки товаров и услуг, а также занятость, убеждены они.

Судить о том, как малый и средний бизнес переживает текущий кризис и как изменилась отраслевая структура, можно будет тогда, когда будет полная статистика закрывшихся бизнесов в 2022 году. «Ведь основной объем деловой активности приходится все же не на только выходящие на рынки, а на уже действующие малые предприятия, уход которых с рынка может приводить к куда более серьезным последствиям с точки зрения занятости и конкурентной ситуации на рынках», — полагает Чепуренко.

Статистику, учитывающую закрытые и переставшие сдавать отчетность МСП, ФНС представляет в июле каждого года — остальные ежемесячные данные обновляются лишь с учетом открывшихся и действующих предприятий, напоминает Калинин. «Думаю, следующие «очищенные» данные покажут сокращение числа МСП», — прогнозирует он.

Государство должно «не мешать бизнесу», добавляет Чепуренко. Решительнее реализовывать «регуляторную гильотину», продлить мораторий на проверки и заменить их во многих случаях на страхование коммерческих рисков, перестать вводить неналоговые обременения типа маркировки товаров под видом «цифровизации следа» бизнеса, отменить решение о прекращении льготы на подключение к электросетям, перечисляет он.

Для малого и среднего бизнеса важно, чтобы государство продолжало поддерживать спрос — за счет начисления социальных пособий, индексаций пенсий, выплат, добавляет Калинин. «Кроме того, надо задуматься о повышении интереса МСП к отраслям, доступ к которым для них ограничен, демонополизировать ряд рынков. Это, к примеру, внешнеэкономическая деятельность, госзакупки», — подытоживает глава делового объединения.