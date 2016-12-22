Bank of America ухудшил прогноз по российской валюте на 5 руб. за доллар

Банк понизил прогноз по рублю на третий и четвертый кварталы. Рост российской валюты сдерживают избыточный отложенный спрос на иностранную валюту со стороны ЦБ и Минфина, а также риски ужесточения санкций, считают аналитики

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) снизил прогноз по рублю на третий и четвертый кварталы 2018 года — с 60 до 65 руб. за доллар, говорится в обзоре экономиста банка Владимира Осаковского. Избыточный отложенный спрос на иностранную валюту со стороны Центробанка и Минфина, который материализуется в четвертом квартале, а также геополитическое давление перед промежуточными выборами в США могут и далее ограничивать потенциал укрепления рубля, несмотря на высокие цены на нефть, говорится в обзоре. Дополнительное давление на рубль может оказать сокращение вложений нерезидентов в ОФЗ, считает банк.

Серия шоков Рубль подходит к концу августа с худшим результатом как минимум с апреля, когда против России ввели очередной пакет международных санкций. С начала месяца российская валюта ослабла к доллару примерно на 7%. Снижение усилилось после публикации 8 августа законопроекта американских сенаторов о новых санкциях, а затем после объявления о новых санкциях США по «делу Скрипалей». На ослаблении рубля сказывались и закупки валюты по бюджетному правилу (их проводят ЦБ и Минфин на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель). В пятницу, 24 августа, ЦБ отказался от закупок до конца сентября, после чего рубль укрепился почти на 2%. Минфин объяснял, что продолжит пополнять резервы по бюджетному правилу, но закупит валюту напрямую у ЦБ, а не на рынке. В понедельник, 27 августа, торги закрылись на отметке 67,5 руб. за доллар, потеряв за день 12 коп. По состоянию на 17:30 мск вторника рубль торгуется вокруг 67,6 руб. за доллар.

Таким образом, хотя из прогноза BofA и следует, что ожидания банка по рублю ухудшились, он все равно ждет укрепления российской валюты. «Рубль поддерживают позитивные фундаментальные факторы, такие как изменение регулятивной инфраструктуры (отмена покупок валюты и т.п.) и грядущее изменение фактора сезонности в лучшую сторону после традиционного «плохого» для счета текущих операций третьего квартала», — сказал РБК Владимир Осаковский.

Отчасти текущее ослабление действительно было вызвано не геополитикой и ситуацией на развивающихся рынках, а сезонностью в динамике сальдо текущего счета, говорится в обзоре BofA. Во втором квартале оно снизилось, сокращение продолжилось и в третьем квартале на фоне выплаты дивидендов, ради которой крупные компании возвращают в Россию валютные доходы. По итогам третьего квартала сальдо может оказаться ниже $15 млрд, прогнозирует Осаковский (в первом квартале, по данным ЦБ, оно составляло $30,8 млрд, во втором, по оценке BofA, — $22,3 млрд).

Санкции и закупки валюты

Пауза в валютных интервенциях Минфина окажет лишь незначительную поддержку рублю до конца третьего квартала, а в случае ее продления поможет убрать с рынка часть рублевой ликвидности, отмечает Осаковский. По мнению экономиста, власти постараются как можно скорее выйти на нормальные темпы валютных интервенций — ЦБ, скорее всего, возобновит их, как и планировалось, с начала октября. При условии стабильных цен на нефть к концу сентября отложенный спрос на валюту со стороны Минфина может составить 580 млрд руб. ЦБ, вероятно, удовлетворит его за счет собственных валютных резервов, чтобы ограничить влияние на рынок, отмечается в обзоре.

Негативным фактором для рубля остается возможность ужесточения антироссийских санкций, полагает BofAML. Перед промежуточными выборами в США в ноябре риски введения новых ограничений в отношении российского банковского сектора и суверенного долга могут повыситься, допускает банк.

Впрочем, BofAML считает, что Россия способна выдержать возможное давление извне при условии успешной корректировки бюджетной политики и при снижении долговой нагрузки. Внешние негативные факторы, такие как возможное ужесточение американских санкций, пока не получили четкого оформления, сказал Осаковский РБК.​ Тем не менее новые раунды санкций в отношении российских активов могут усилить отток капитала с российского рынка, говорится в обзоре банка. Рубль остается самым уязвимым среди российских активов в условиях оттока капитала и потенциальной долларизации, отмечают в BofA.

Не все экономисты считают, что в вопросах динамики рубля фундаментальные факторы перевесят санкционный фон. Из-за геополитических рисков курс рубля продолжит снижаться, и через год доллар будет стоить 75,1 руб., ожидает ​старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский, до этого дававший по большей части позитивные прогнозы в отношении российской валюты. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloobmerg, курс рубля к доллару в третьем и четвертом квартале составит 63,4 и 64 руб. соответственно.