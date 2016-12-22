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Один из самых оптимистичных аналитиков предсказал доллар по 75 руб.
Экономика, 20:34
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Один из самых оптимистичных аналитиков предсказал доллар по 75 руб.
Danske Bank, который традиционно придерживался позитивного взгляда на рубль, теперь прогнозирует доллар по 75 руб. Все дело в геополитической премии, которая вышла на первый план, — без нее доллар стоил бы меньше 60 руб.
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Из-за геополитических рисков курс рубля продолжит снижаться — через год доллар будет стоить 75,1 руб., прогнозирует в обзоре, поступившем в РБК, старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Если исходить из фундаментальных факторов, рубль сейчас сильно недооценен к доллару, но «геополитическая премия» курса доллара к рублю достигла рекордно высокого уровня, пишет он.

Пессимистичный подход

Danske Bank в последнее время традиционно оценивал перспективы рубля выше, чем аналитики из других инвестбанков. Согласно действующему консенсус-прогнозу Bloomberg, еще в июле Миклашевский ожидал, что в третьем квартале 2018 года доллар будет стоить в среднем 61,2 руб., в четвертом квартале — 59,4 руб., в первом квартале 2019 года — 58,4 руб., во втором — 57,7 руб. Danske Bank регулярно входит в тройку инвестбанков, верящих в рубль больше всего (анализируются прогнозы, которые были даны не позднее июля 2018 года). В конце прошлого года банк даже ожидал, что рубль в 2018-м укрепится до 52,5 руб. за доллар.

Миклашевский и сейчас пишет в прогнозе, что рубль «сильно недооценен» с учетом высоких цен на нефть и стабильных макроэкономических показателей России. Однако «геополитическая премия в настоящий момент находится на рекордно высоком уровне», указывает он. Законопроект сенаторов Роберта Менендеса и Линдси Грэма об ужесточении санкций может быть принят уже осенью, ожидает Danske Bank, а антироссийская риторика будет усиливаться на фоне ноябрьских промежуточных выборов (в ходе них полностью переизбирается палата представителей США и частично — сенат). По новому прогнозу банка, через три месяца курс рубля составит 67,8 руб. за доллар, через полгода — 72 руб., через девять месяцев — 73,8 руб., а через год — 75,1 руб.

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«Мы ожидаем, что геополитические риски останутся основным драйвером [для рубля] осенью 2018 года. Если во втором полугодии никаких антироссийских санкций не будет, рубль, как мы считаем, покажет заметный отскок», — говорится в обзоре.

Сенаторы Роберт Менендес и Линдси Грэм (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

По состоянию на 19:50 мск в четверг доллар на Мосбирже торговался в районе 67 руб. Еще 7 августа, до всплеска опасений по поводу новых санкционных инициатив США, доллар стоил порядка 63,5 руб.

Двойное падение

Рубль начал заметное падение на прошлой неделе. 8 августа его курс упал из-за публикации полного законопроекта Менендеса — Грэма о расширении санкций против России: документ включает ограничения на покупку российского госдолга и возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции. На следующий день падение продолжилось — причиной стали новые санкции Госдепартамента США из-за применения в Великобритании отравляющего вещества «Новичок». Первый раунд ограничений, который включает в себя запрет на поставки чувствительных товаров (электроника, материалы, нефтегазовое оборудование и т.п.) российским госпредприятиям, вступит в силу 22 августа. Второй этап может начать действовать через три месяца и включать почти полное торговое эмбарго.

«Сложно убедить инвесторов»

«Прежде всего эффект [от законопроекта Менендеса — Грэма] идет через портфельные потоки. Очень сложно убеждать традиционных инвесторов, что в ближайшие три месяца в России все [показатели] могут пойти вверх. Сейчас одной истории [с хорошими макроэкономическими показателями] недостаточно», — говорит Миклашевский РБК. Свое влияние через эффект «заражения» (contagion) оказывает и ситуация с Турцией, где падает лира, добавляет он.

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«Сейчас под рублем заложена новая бомба, и просто непонятно, когда подожгут фитиль», — считает Миклашевский. Без геополитической напряженности доллар мог бы стоить меньше 60 руб., говорит он: цена на нефть по-прежнему обеспечивает профицит бюджета, а у ЦБ была бы возможность снизить ключевую ставку хотя бы на 25 б.п. Вместо этого на рынке заговорили о возможном повышении ставки ЦБ впервые с 2014 года.

Вероятность ослабления рубля до 75 руб. за доллар «не очень велика», возражает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Минфин США, скорее всего, «существенно порежет наиболее жесткие ограничения, которые заложены в законопроекте сената», отмечает он. «Все риски [на валютном рынке] были заложены на эмоциях, и даже этих рисков не хватило для того, чтобы увести пару доллар/рубль выше 70», — указывает Нигматуллин.

Не только санкции

Ослаблению рубля способствуют и фундаментальные факторы, говорилось в обзоре Райффайзенбанка на прошлой неделе. Из-за закупки валюты Минфином, усилившегося оттока капитала, низкого текущего счета и приближающегося погашения внешнего долга «справедливый курс» российской валюты (ориентир, учитывающий ключевые экономические показатели, а не рыночную реакцию на те или иные события) в ближайшее время составит 67–70 руб. за доллар при цене нефти $71–73 (вместо 60 руб. в январе–июле), подсчитали аналитики.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Danske Bank A/S , рубль , прогноз
Главное
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями Политика
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