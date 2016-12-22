Минфин закупит валюту по бюджетному правилу напрямую у ЦБ

Банк России принял решение не закупать валюту для Минфина на внутреннем рынке до конца сентября. Но Минфин все равно продолжит пополнять свои резервы по бюджетному правилу — он сможет закупать валюту напрямую у ЦБ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Решение ЦБ [о приостановке операций в интересах Минфина на внутреннем валютном рынке] не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — сообщил РБК представитель Минфина в четверг, 23 августа.

В рамках бюджетного правила Минфин с помощью Центробанка закупает на внутреннем рынке иностранную валюту на дополнительные нефтегазовые доходы в рублях. В августе–сентябре ЦБ должен был закупить для Минфина валюту на 383 млрд руб., но успел потратить только 96 млрд руб. — сегодня ЦБ объявил, что до конца сентября не будет закупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила. Решение принято ради «снижения волатильности финансовых рынков» (рубль в августе значительно ослабел под влиянием ожидания новых американских санкций, а закупки валюты Минфином оказали дополнительное давление на рубль).

Из слов представителя Минфина следует, что до 7 сентября Федеральное казначейство все равно выполнит план по закупке иностранной валюты на 383 млрд руб. (осталось приобрести еще 287 млрд руб.). Ежемесячные объемы покупки валюты определяются по формуле, установленной правительством, и эта валюта должна перечисляться на счета Фонда национального благосостояния в Центробанке.

В правилах правительства по проведению расчетов в связи с дополнительными нефтегазовыми доходами (.*pdf) не уточняется, где Минфин должен закупать валюту по бюджетному правилу (сказано просто, что «Федеральное казначейство осуществляет покупку (продажу) иностранной валюты»). То есть она может быть приобретена как на внутреннем рынке, так и непосредственно у ЦБ. «Казначейство берет валюту [по бюджетному правилу] у ЦБ, а где ЦБ берет валюту — его дело», — говорит федеральный чиновник. В 2014 году Казначейство напрямую покупало иностранную валюту у ЦБ для существовавшего тогда Резервного фонда.

Даже если валюта не будет покупаться на рынке, никаких серьезных последствий [для бюджета] не будет — у ЦБ есть возможность продать Минфину валюту напрямую, подтверждает главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский. Международные резервы ЦБ ($458 млрд на 1 августа) состоят из средств правительства (ими управляет Минфин) и «собственных» средств ЦБ (точное соотношение между ними неизвестно).