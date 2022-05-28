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В Академии наук назвали равновесный курс рубля

Высокий курс рубля полезен для сдерживания инфляции, но негативно влияет на экспортные доходы бюджета и конкурентноспособность российских производств. Равновесным является курс в 60–65 руб. за доллар, считают экономисты РАН
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

До введения жестких западных санкций, в период 2018–2021 годов, курс рубля был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила (оно приостановлено на 2022 год, в Минфине вырабатывают новые правила). Текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках. Такое мнение высказали авторы свежего выпуска ежеквартального прогноза Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомился РБК.

Чтобы выровнять дисбаланс, «требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств». По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 руб. за доллар.

Параметры равновесия курса должны определяться несколькими факторами — дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса, указывают эксперты РАН. В последнем элементе — торговом балансе — сейчас наблюдается значительный перевес в сторону положительного сальдо. Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля. А бюджетное правило уже не может выступать сдерживающим фактором курса рубля. «В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», — считают авторы доклада.

О том, что курс рубля неестественно завышен и не отражает реальную покупательскую способность, в конце апреля заявляли западные эксперты. На формирование курса в том числе действуют введенные ЦБ в ответ на западные санкции валютные ограничения, к настоящему времени смягченные.

В экономической теории есть разные модели равновесного курса валюты, учитывающие фундаментальные переменные (экспорт/импорт, платежный баланс и т.д.). В одной из научных работ равновесный курс характеризовался как курс, который уравновешивает спрос и предложение валюты в отсутствие вмешательства государства. О том, что России необходимо вернуться к равновесному курсу рубля, который был раньше, заявлял министр экономического развития Максим Решетников. «Почему-то считается, что укрепление рубля это хорошо, ослабление плохо. На самом деле плохо и то и то. Рубль должен быть в каких-то разумных границах», — сказал он 27 мая, не приведя численных оценок оптимального рыночного курса.

По оценке Решетникова, «разумному балансу» способствовало решение Центробанка внепланово понизить ключевую ставку с 14 до 11%. После заседания совета директоров ЦБ рубль с почти четырехлетнего максимума в 57 руб. за доллар опустился примерно до 67 руб. по состоянию на вечер 27 мая.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Ослабление рубля Минэкономразвития заложило и в свой прогноз среднегодового курса. На конец 2022 года он составит 76,7 руб. за доллар с номинальным ослаблением в следующие три года до 77 руб., 78,7 руб. и 81 руб. соответственно.

Другие оценки равновесного курса

По мнению опрошенных РБК экспертов, в текущих условиях рублю едва ли удастся достичь равновесности, потому что его курс очень волатилен. «Искусственно повысить стабильность курса теоретически возможно, создав какую-то автоматическую обратную связь между чистыми притоками по текущему счету платежного баланса и каким-то из управляемых факторов курса. Раньше такой связью была формула для закупок валюты Минфином на сверхдоходы от нефти в рамках бюджетного правила, но при имеющейся неопределенности создать подобный инструмент очень сложно», — отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. По его оценке, переход к новому состоянию экономики, которое можно было бы назвать условно равновесным, точно займет несколько лет. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Диапазон равновесного курса, прогнозируемый ИНП РАН, занижен, считает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. «Равновесным будет считаться курс, который в России устроит всех — экспортеров, население и государство. Скорее всего, 65–70 руб. может быть таким курсом, если только обстановка на нефтяном рынке или геополитика не изменит ситуацию», — полагает она.

В обстановке большой геополитической неопределенности и серьезных экономических рисков скорость ослабления рубля может быть высокой, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Дисбаланс спроса и предложения на иностранную валюту, вызванный падением импорта, отменой бюджетного правила и регуляторными ужесточениями, сильно исказил ценообразование на российском валютном рынке. Но по мере восстановления импорта и роста госрасходов рубль возобновит ослабление. На горизонте одного-двух лет мы с с большой вероятностью увидим доллар выше 80 руб.», — прогнозирует он.

Отката рубля к уровню выше 80 за доллар уже к концу этого года — началу следующего ожидает и Дмитрий Куликов. «Этот прогноз актуален в условиях постепенного наращивания фактически применяемых барьеров для российского экспорта, но при действующем сегодня уровне ограничений для импорта и неусугублении барьеров для трансграничных потоков капитала, сохранении существующих подходов к денежно-кредитной политике и обязательства экспортеров продавать валютную выручку», — называет условия оценки эксперт.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
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