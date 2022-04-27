В правительство внесли концепт новых бюджетных правил

Минфин подготовил предложения по новым бюджетным правилам, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, задача заключается в том, чтобы бюджетные ресурсы в минимальной степени зависели от внешних колебаний

У Минфина есть предложения по новым бюджетным правилам, и они уже рассматриваются в правительстве, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Наша задача как Минфина в том, чтобы определить объем нефтегазовых доходов таким образом, чтобы в минимальной степени зависеть от внешней конъюнктуры», — сказал министр, передает корреспондент РБК.

По словам Силуанова, в ближайшее время основным источником финансирования расходов, наряду с доходами, станет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Такая картина будет актуальна, даже если Минфин вернется на рынок внутренних заимствований в 2023–2024 годах. В текущем году Минфин не планирует занимать на рынке, говорил Силуанов ранее. На 2022 год действие старого бюджетного правила, предполагавшего накопление в ФНБ валюты от дополнительных нефтегазовых доходов, приостановлено, и РБК писал, что вернуться к нему в условиях санкций и заморозки валютных резервов будет невозможно.

Силуанов рассказал, что в Минфине рассматривают возможность вообще отказаться от цены отсечения по нефти ($40 за барр. в ценах 2017 года), выше которой нефтегазовые доходы направлялись в ФНБ. «Можно зафиксировать некую сумму прогноза нефтегазовых доходов, которая была бы сформирована исходя из данных за последние три года — среднего объема нефтегазовых доходов [бюджета]. С тем чтобы минимизировать влияние волатильности объемов добычи, цен и курсовых соотношений», — пояснил министр.

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